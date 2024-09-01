Козина не зуміла вийти у фінал Паралімпіади-2024 з бадмінтону

На Паралімпійських іграх 2024, які проходять у Парижі, українська бадмінтоністка Оксана Козина не зуміла вийти до фіналу змагань з бадмінтону у класі SL3, поступившись у півфіналі індонезійці Коніті Іхтіар Сякуро

Спортсменка з міста Дніпро провела не дуже вдалий матч. Особливо провальним видався другий сет.

Паралімпіада-2024. Бадмінтон.

1/2 фіналу. SL3

Коніта Іхтіар Сякуро (Індонезія) — Оксана Козина (Україна) 2:0 (21:13, 21:3)

Козина ще має шанс здобути медаль. Завтра, 2 вересня, вона змагатиметься у бронзовому фіналі проти нігерійки Мар'ям Боладжі. Початок матчу заплановано на 09:30 за Києвом. Кривдниця українки у фіналі зіграє проти китаянки Сяо Цзусянь.

Варто нагадати, що у 2022 році Козина стала чемпіонкою світу. Тоді у фіналі вона обіграла Халіме Йилдиз з Туреччини. На Паралімпійських іграх 2024 представницю Туреччини вона здолала у чвертьфіналі.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом із 140 атлетів, які виступають у 17 видах спорту. Зараз наша збірна посідає 11 місце в медальному заліку, маючи 27 нагород: 3 золота, 10 срібних і 14 бронзових.