Китаєць Хуаньхуа виграв золото Олімпіади-2024 у важкій атлетиці

Китайський важкоатлет Лю Хуаньхуа здобув золоту медаль з важкої атлетики у ваговій категорії до 102 кг серед чоловіків на Олімпійських іграх 2024.

Він продемонстрував результат 186 кг у ривку та 220 у штовханні, загальний результат китайця склав 406. Другим став узбекистанський спортсмен Акбар Джураєв. Йому підкорилася вага 185 кг у ривку та 219 у штовханні — 404 загальний результат. Бронзу завоював білоруський нейтральний спортсмен Євгеній Циханцов. Його результат — 183+219 (402).

1. 🥇 Лю Хуаньхуа (Китай) — 406;

2. 🥈 Акбар Джураєв (Узбекистан) — 404;

3. 🥉 Євгеній Циханцов (-) — 402.

Нагадаємо, напередодні українська спортсменка Каміла Конотоп закінчила виступи у важкій атлетиці серед жінок до 59 кг на сьомому місці.

Українка взяла вагу 104 кг у ривку, та встановила олімпійський рекорд, який протримався декілька хвилин, але під час виконання першої спроби на 106 кг Каміла зазнала пошкодження. У другій частині змагання, поштовху, Конотоп підняла 123 кг, але біль нагадав про себе під час спроби взяти 129 та 132 кг.

За всіма головними подіями 15 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.