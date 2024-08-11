Китаянка Веньвень вдруге стала олімпійською чемпіонкою з важкої атлетики

Представниця Китаю Лі Веньвень виграла змагання з важкої атлетики у ваговій категорії понад 81 кг серед жінок на Олімпійських іграх 2024.

Китаянка змогла виконати спробу на 136 кг у ривку та 173 у поштовху, впевнено вигравши із загальним показником 309 кг. Срібло завоювала Пак Хе-джонг з Південної Кореї, її результат склав 299 кг — 131 кг у ривку та 168 кг у поштовху. Бронзу здобула представниця Великої Британії Емілі Кемпбелл, якій вдалося заробити 288 очок, 126 кг у ривку та 162 у поштовху.

Зазначимо, що для Веньвень це друга золота олімпійська медаль у кар'єрі, на своїх дебютних Іграх у Токіо-2020 (пройшли у 2021 році через пандемію коронавірусу) вона стала чемпіонкою у ваговій категорії понад 87 кг. Британка Кемпбелл також мала нагороду на попередній Олімпіаді, тоді вона завоювала срібну медаль.

1. 🥇 Лі Веньвень (Китай) — 309;

2. 🥈 Пак Хе-джонг (Південна Корея) — 299;

3. 🥉 Емілі Кемпбелл (Велика Британія) — 288.

Нагадаємо, напередодні українська спортсменка Каміла Конотоп закінчила виступи у важкій атлетиці серед жінок до 59 кг на сьомому місці.

Українка взяла вагу 104 кг у ривку, та встановила олімпійський рекорд, який протримався декілька хвилин, але під час виконання першої спроби на 106 кг Каміла зазнала пошкодження. У другій частині змагання, поштовху, Конотоп підняла 123 кг, але біль нагадав про себе під час спроби взяти 129 та 132 кг.

За всіма головними подіями 16-го, завершального дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.