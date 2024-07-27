Краснопір: Збірна України впоралась з тиском трибун

Нападник Олімпійської збірної України Ігор Краснопір, який забив переможний гол команді Марокко (2:1), оцінив першу перемогу на Олімпіаді-2024.

Про це гравець розповів у післяматчевому коментарі.

"Якщо чесно, я просто лежав у цей момент, у мене була дуже сильна задишка. Коли я забивав м'яч, думав, що гол зарахують і навіть не думав, що його перевірятимуть, просто відпочивав.

Наскільки важко грати за такого тиску трибун? Дуже важко. Ти виходиш на стадіон — тебе освистують. Це психологічно тисне. Але ми професіонали, маємо підлаштовуватися під різні обставини. Сьогодні з цим тиском ми впорались і здобули важливу перемогу.

Цей матч забуваємо, у нас залишається фінал у групі за вихід у раунд плейоф. Всі думки на наступний матч. Аргентина — суперник серйозний. Рухаємося далі", — сказав Краснопір.