Краснопір: Збірна України впоралась з тиском трибун
Нападник Олімпійської збірної України Ігор Краснопір, який забив переможний гол команді Марокко (2:1), оцінив першу перемогу на Олімпіаді-2024.
Про це гравець розповів у післяматчевому коментарі.
"Якщо чесно, я просто лежав у цей момент, у мене була дуже сильна задишка. Коли я забивав м'яч, думав, що гол зарахують і навіть не думав, що його перевірятимуть, просто відпочивав.
Наскільки важко грати за такого тиску трибун? Дуже важко. Ти виходиш на стадіон — тебе освистують. Це психологічно тисне. Але ми професіонали, маємо підлаштовуватися під різні обставини. Сьогодні з цим тиском ми впорались і здобули важливу перемогу.
Цей матч забуваємо, у нас залишається фінал у групі за вихід у раунд плейоф. Всі думки на наступний матч. Аргентина — суперник серйозний. Рухаємося далі", — сказав Краснопір.
У третьому турі групового етапу Україна 30 липня зіграє проти Аргентини, а Марокко в паралельному поєдинку протистоятиме Іраку. Після двох турів у всіх чотирьох команд по три очки, у плейоф пройдуть перші два місця.
Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.