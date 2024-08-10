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Хоцянівський: Гадаю, що виступ на Олімпіаді-2024 — це мій останній міжнародний старт

Андрій Яросименко — 10 серпня, 14:27
Хоцянівський: Гадаю, що виступ на Олімпіаді-2024 — це мій останній міжнародний старт

Український борець вільного стилю Олександр Хоцянівський сказав, що виступ на Олімпійських іграх 2024, швидше за все, його останній старт на міжнародних змаганнях.

Його слова передає Суспільне.

"Позитивного нема нічого, бо знаю, що це були мої останні Олімпійські ігри. Вже не братиму участі в Лос-Анджелесі. Настрій негативний, бо, гадаю, що це мій останній міжнародний старт. Як щодо українських? Може, ще відпочину, може, що ще поборемося. Але з міжнародними стартами все.

Треба вже передавати досвід молодим, тренуватися з ними, щоб позаду була конкуренція, щоб хтось виріс. Кар'єра тренера? Цікавить, так. Досвіду багато, тому будемо бачити", — сказав борець.

Зазначимо, що для 34-річного донеччанина Париж-2024 став третьою Олімпіадою. Раніше він змагався в Лондоні-2012 та Токіо-2020 (пройшли у 2021 через пандемію коронавірусу).

Нагадаємо, в 1/8 фіналу з вільної боротьби Хоцянівський без шансів поступився грузину Гено Петріашвілі, але отримав можливість поборотися за бронзу, адже його суперник дійшов до фіналу. Проте, він не зміг здолати поляка Роберта Барана, та завершив виступи на цій Олімпіаді.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 15-го змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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