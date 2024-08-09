Хоцянівський без шансів поступився у своїй першій сутичці на Олімпійських іграх-2024

Українець Олександр Хоцянівський поступився грузину Гено Петріашвілі у 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024 з вільної боротьби.

Грузинський борець оформив дострокову перемогу з рахунком 11:0 за менш ніж хвилину до кінця сутички.

Для 34-річного донеччанина це був третій виступ на Олімпійських іграх. Раніше він змагався в Лондоні-2012 та Токіо-2020. Якщо Петріашвілі дійде до фіналу, то Хоцянівський отримає шанс поборотися за бронзу у втішних сутичках.

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