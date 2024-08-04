Харлан спарингувала в Парижі з вагітною шаблісткою

Дворазова олімпійська чемпіонка та найтитулованіша олімпійська спортсменка в історії України Ольга Харлан спарингувала з вагітною шаблісткою напередодні Олімпійських ігор-2024.

Представниця Єгипту Нада Хафез вже після закінчення своїх виступів в Парижі зізналась, що виходила на олімпійську доріжку на сьомому місяці вагітності. Чемпіон запитав Харлан, чи здивувалася вона цьому факту.

“Я спарингувала з нею, але була не в курсі вагітності. Побачила, що вона стала більше. Але навіть не здогадувалася, що Нада вже незабаром готується стати мамою", — розповіла Харлан.

Нагадаємо, що 33-річна уродженка Миколаєва не стримала сліз під час церемонії нагородження збірної України з фехтування.

Максим Розенко, Олександр Гливинський з Парижу