Представниця Єгипту виступала на Олімпіаді-2024 вагітною

Єгипетська фехтувальниця Нада Хафез виступала на Олімпійських іграх-2024 перебуваючи на сьомому місяці вагітності.

Про це вона зізналася у своєму Instagram.

"Те, що здається вам двома гравцями на п'єдесталі, насправді було трьома! Це була я, моя суперниця та моя маленька дитина, яка ще не з'явилася на світ! У нас із дитиною було чимало викликів, як фізичних, так і емоційних. Американські гірки вагітності важкі самі по собі, але боротьба за баланс між життям і спортом була не менш напруженою, але воно того варте. Я пишу цей пост, щоб сказати, що мене переповнює гордість за те, що я пройшла до 16-гомісця!

Мені пощастило, що я розділила довіру мого чоловіка і моєї сім'ї та змогла зайти так далеко. Ця конкретна Олімпіада була іншою; Тричі Олімпієць, але цього разу з маленьким олімпійцем!", — написала єгиптянка.