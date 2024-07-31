Представниця Єгипту виступала на Олімпіаді-2024 вагітною
Єгипетська фехтувальниця Нада Хафез виступала на Олімпійських іграх-2024 перебуваючи на сьомому місяці вагітності.
Про це вона зізналася у своєму Instagram.
"Те, що здається вам двома гравцями на п'єдесталі, насправді було трьома! Це була я, моя суперниця та моя маленька дитина, яка ще не з'явилася на світ! У нас із дитиною було чимало викликів, як фізичних, так і емоційних. Американські гірки вагітності важкі самі по собі, але боротьба за баланс між життям і спортом була не менш напруженою, але воно того варте. Я пишу цей пост, щоб сказати, що мене переповнює гордість за те, що я пройшла до 16-гомісця!
Мені пощастило, що я розділила довіру мого чоловіка і моєї сім'ї та змогла зайти так далеко. Ця конкретна Олімпіада була іншою; Тричі Олімпієць, але цього разу з маленьким олімпійцем!", — написала єгиптянка.
Зазначимо, що попри вагітність, Хафез змогла пробитися до 1/8 фіналу, де поступилася шаблістці з Південної Кореї Джон Ха Йон з рахунком 7:15.
Нагадаємо, що саме у фехтуванні Україна здобула свою, поки що, першу медаль на Олімпіаді-2024. У бронзовому фіналі Ольга Харлан, здобула фантастичну вольову перемогу в один укол над Чой Су Йон із Південної Кореї (15:14).