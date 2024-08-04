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Сльози Харлан та гімн України в Парижі: церемонія нагородження українських шаблісток на Олімпіаді

Станіслав Лисак — 4 серпня, 07:53
Сльози Харлан та гімн України в Парижі: церемонія нагородження українських шаблісток на Олімпіаді

Жіноча збірна України з командної шаблі виграла Олімпійські ігри-2024, здолавши у фіналі Республіку Кореї.

Ця золота нагорода стала першою для нашої країни на Олімпіаді в Парижі-2024. Нагороджував українських фехтувальниць легендарний біатлоніст, шестиразовий олімпійський чемпіон, Мартен Фуркад.

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У Великому палаці, де тріумфували Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, пролунав гімн України. Харлан, для якої ця медаль стала шостою в кар'єрі, не змогла стримати сліз.

Церемонія нагородження жіночої збірної з фехтування

Зазначимо, що Ольга Харлан стала дворазовою олімпійською чемпіонкою (Пекін-2008) і найтитулованішою українською спортсменкою на Олімпіадах.

Раніше Чемпіон опублікував відео вирішального уколу та перші емоції українок після перемоги в цьому поєдинку.

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