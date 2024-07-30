Харлан — про обійми з ексросіянкою: Повірте я знаю, що роблю

Українська фехтувальниця Ольга Харлан відреагувала на слова про обійми з ексросіянкою, яка представляє Азербайджан Анною Баштою після бою в 1/8 фіналу турніру з фехтування на Олімпіаді-2024.

Її слова передає Суспільне спорт.

"Вона з 2019 року представляє Азербайджан, і повірте: я знаю, кому не треба тиснути руку. Вона мені вчора побажала виграти золото, і це дуже приємно", — сказала Харлан.

Нагадаємо, що Харлан здобула першу медаль України на Олімпійських іграх-2024, та увійшла в історію країни як єдина спортсменка, яка здобула нагороди на чотирьох Іграх. Крім того, Харлан — друга після Яни Клочкової українка, в якої загалом п'ять медалей Олімпійських ігор.

У Парижі 32-річна українка матиме шанс виграти ще одну командну нагороду. Турнір жіночих збірних у шаблі розпочнеться 3 серпня о 14:00 за Києвом, у чвертьфіналі українкам протистоятимуть італійки.