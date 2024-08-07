Рижикова: Не знаю, чи буду продовжувати сезон

Українська легкоатлетка Ганна Рижикова після виступу у півфіналі бігу на 400 м з бар'єрами на Олімпійських іграх-2024 сумнівається, чи буде продовжувати сезон далі.

Її слова передає пресслужба НОК України.

"Хотілося бути ближче до свого кращого результату сезону. Тому я трохи засмутилася. Я бачу дуже сильну конкуренцію з боку молодих суперниць, нове покоління сильно виривається вперед. Той сезон я проводила на високому рівні, встановила рекорд України, я виходила на Олімпіаду лідером. Зараз у ході підготовки щось складалося, щось ні, на жаль. Тому колишньої впевненості вже не було. Ще не знаю, чи продовжуватиму сезон, зроблю невелике турне до друзів і поїду додому. Зараз просто хочеться сховатися серед рідних людей та забути про все", — підсумувала українка.

Нагадаємо, українка пробігла дистанцію за 55.65 секунди та не змогла повторити свій рекорд сезону, який вона показала у втішних забігах (54,95 сек).

Для Рижикової це вже третя Олімпіада в кар'єрі. Вона є бронзовою призеркою Лондону-2012 в естафеті 4х400. У Токіо-2020 вона стала п'ятою у бігу на 400 метрів з бар'єрами.