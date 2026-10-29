На 95-му році пішла з життя учасниця Олімпійських ігор-1960 Радченко

У віці 94 років півшла з життя легендарна українська легкоатлетка Людмила Радченко.

Про це повідомив НОК України.

"Відданість справі, професіоналізм і любов до спорту назавжди залишаться в пам'яті колег, спортсменів і всіх, хто знав Людмилу Миколаївну. Національний олімпійський комітет України висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам. Поділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами…", – йдеться у повідомленні.

Радченко мала довгу та насичену легкоатлетичну кар'єру, яку розпочала у 1940-х роках, а у 1950 році вона почала навчання у Київському державному інституті фізичної культури.

Після потрапляння до збірної СРСР зі стрибків у висоту спортивна кар'єра Радченко пішла угору – згодом були бронзові медалі чемпіонату України-1954, "золото" 1957-го зі стрибків у довжину та перемога на чемпіонаті СРСР 1960 року.

Того ж року Радченко поїхала на Олімпіаду в Римі, де посіла п'яте місце зі стрибків у довжину, що є її найкращим міжнародним результатом.

Після завершення кар'єри Радченко працювала тренером на стадіоні "Спартак", понад 40 років була кореспонденткою Спортивної газети, а з 1969 року Людмила була членкинею Спілки журналістів України.

У 2001 році Радченко стала лауреаткою АСЖУ у номінації "Зал слави. Золотий фонд АСЖУ та КАСЖ". У 2021 році колишня легкоатлетка отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеню.

Раніше повідомлялось, що у віці 94 років помер чемпіон НБА у складі Сент-Луїс Гокс.