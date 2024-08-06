Франція у більшості вирвала перемогу над Єгиптом та вийшла у фінал Олімпіади-2024 з футболу

Збірна Франції вирвала перемогу над Єгиптом у півфінальному матчі футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 серед чоловіків.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Перший там проходив за рівної гри, моменти виникали в обох команд, проте підводила реалізація, тож другу 45-хвилинку команди розпочали за нульової рівності.

І вже на 61 хвилині півзахисник єгиптян Махмуд Сабер підібрав м'яч у штрафному майданчику суперника та переграв голкіпера ударом під поперечину. Французи відповіли на останніх хвилинах, відзначився Жан-Філіп Матета. Зрештою, основний час завершився внічию.

Додатковий час розпочався з вилучення захисника Єгипту Омара Фаєда. Реалізувати свою перевагу Франція зуміла вже за 9 хвилин, дубль на свій рахунок записав Матета. Крапку в матчі поставив Майкл Олісе на початку другого овертайму.

Завдяки цій перемозі Франція вийшла у фінал, де зустрінеться з Іспанією, що у своєму півфіналі виявилася сильнішою за Марокко. Вирішальний матч відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.

Олімпійські ігри 2024, футбол

Півфінал, 5 серпня

Франція — Єгипет 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Сабер, 1:1 - 81 Матета, 2:1 - 100 Матета, 3:1 - 108 Олісе

Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.

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