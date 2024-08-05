Збірна Іспанії здолала Марокко на шляху у фінал Олімпіади-2024

Збірна Іспанії обіграла Марокко у першому півфінальному матчі футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 серед чоловіків.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Марокко відкрило рахунок у зустрічі після одинадцятиметрового наприкінці першого тайму, яке впевнено реалізував Суф'ян Рахімі.

"Червона фурія" змогла відповісти у другій половині гри. 21-річний півзахисник Барселони Фермін Лопес підхопив м'яч у штрафній суперника та з-під захисника пробив по воротах Марокко. (1:1).

Фермін також долучився до другого голу іспанців. Після його передачі Хуанлу Санчес влучним ударом в один дотик відправив м'яч у лівий нижній кут воріт (1:2).

Олімпійські ігри 2024, футбол

Півфінал, 5 серпня

Марокко — Іспанія 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Рахімі (пен), 1:1 - 66 Лопес, 1:2 - 85 Санчес

Ще один фіналіст визначиться у протистоянні Франції з Єгиптом. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.