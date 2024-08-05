Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна Іспанії здолала Марокко на шляху у фінал Олімпіади-2024

Олександр Булава — 5 серпня, 21:08
Збірна Іспанії здолала Марокко на шляху у фінал Олімпіади-2024

Збірна Іспанії обіграла Марокко у першому півфінальному матчі футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 серед чоловіків.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Марокко відкрило рахунок у зустрічі після одинадцятиметрового наприкінці першого тайму, яке впевнено реалізував Суф'ян Рахімі.

"Червона фурія" змогла відповісти у другій половині гри. 21-річний півзахисник Барселони Фермін Лопес підхопив м'яч у штрафній суперника та з-під захисника пробив по воротах Марокко. (1:1).

Фермін також долучився до другого голу іспанців. Після його передачі Хуанлу Санчес влучним ударом в один дотик відправив м'яч у лівий нижній кут воріт (1:2).

Олімпійські ігри 2024, футбол
Півфінал, 5 серпня

Марокко — Іспанія 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Рахімі (пен), 1:1 - 66 Лопес, 1:2 - 85 Санчес

Ще один фіналіст визначиться у протистоянні Франції з Єгиптом. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Збірна Іспанії з футболу Олімпійські ігри-2024 збірна Марокко з футболу

Збірна Іспанії з футболу

Іспанія зіграє з Марокко, Франція зустрінеться з Єгиптом у півфіналі Олімпіади-2024
Визначилися фіналісти Євро-2024 U-19
Україна поступилася Іраку, Франція розгромила США: результати 1 туру Олімпіади-2024
Іспанія забила перший гол на Олімпійських іграх-2024
Україна зіграє з Іраком, Аргентина зійдеться у поєдинку з Марокко: Розклад матчів першого дня Олімпійських ігор-2024

Останні новини