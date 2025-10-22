80-річна легенда: американка подолала Ironman і переписала історію триатлону

Неймовірна історія сили духу і витривалості: 80-річна Наталі Грабоу стала найстаршою жінкою у світі, якій вдалося повністю подолати дистанцію легендарного чемпіонату Ironman.

Американка подолала дистанцію у 3,8 км плавання, 180 км велогонки та 42,2 км бігу – усе це за 16 годин 45 хвилин і 26 секунд.

Наталі зізналася, що фінальні кілометри стали справжнім випробуванням: уже на фінішній прямій вона втратила рівновагу, але зібрала всі сили, піднялася і перетнула фініш під гучні овації натовпу.

У соцмережах кадри її фінішу вже розійшлися по всьому світу – користувачі називають Наталі "натхненням для всього людства".

