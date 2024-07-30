Змагання з триатлону на Олімпіаді перенесли через забрудненість Сени

Чоловічі змагання з триатлону на Олімпійських іграх-2024 були перенесені через забрудненість водойми.

Про це повідомляє Міжнародна федерація триатлону.

Спеціальна комісія, що вимірює забрудненість води, вважає, що Сена не придатна для проведення змагань. Стан річки погіршився через дощ, що відбувся напередодні.

Організатори перенесли старт чоловічої гонки на завтра, 31 липня, початок — об 11:45 за київським часом. Також у цей день планується провести і змагання жіночого заліку — о 9 ранку.

Олімпійські ігри у Парижі проходять із 26 липня по 11 серпня. Програма триатлону була запланована на 30-31 липня та 5 серпня, а плавання на відкритій воді – на 8 і 9 серпня.

Олімпійський триатлон складається з трьох частин: плавання на 1,5 км, велоперегони на 40 км і забіг на 10 км.

У змішаній естафеті беруть участь команди з чотирьох осіб (двоє чоловіків і дві жінки). Кожен спортсмен долає дистанцію у форматі естафети по 300 м заплив, 8 км велоперегони і 2 км забіг.