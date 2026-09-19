Народився з важкою формою ДЦП, але подолав 113 кілометрів: неймовірна історія польської родини на триатлоні

Зворушлива історія батька та сина підкорила мережу. На змаганнях Ironman 70.3 у чеському Градець-Кралове польський спортсмен Пшемислав Юрчак подолав усю дистанцію разом зі своїм сином Якубом, який народився з важкою формою дитячого церебрального паралічу.

Тандем офіційно фінішував із результатом 8 годин 5 хвилин і 22 секунди. Практично всю дистанцію Пшемислав долав із сином за допомогою спеціального адаптивного спорядження, перетворивши складне випробування на спільну спортивну пригоду.

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Спочатку батько подолав 1,9 км плавання. Він плив, тягнучи за собою на тросі спеціальний надувний човен, у якому перебував Якуб. Після цього на них чекали 90 км велосипедної дистанції — Пшемислав крутив педалі, везучи сина попереду у спеціально розробленому безпечному візку-причепі.

Останнім етапом став напівмарафон довжиною 21,1 км. Його Пшемислав також подолав разом із Якубом, штовхаючи біговий візок із сином перед собою. У підсумку батько та син разом завершили всі три етапи Ironman 70.3 та перетнули фінішну лінію як один тандем.

За словами Пшемислава, натхненням для них стала легендарна історія Діка та Ріка Хойтів — батька і сина, які багато років разом брали участь у марафонах та інших спортивних випробуваннях по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що 47-річна індіанка босоніж подолала всю дистанцію марафону та стала переможницею змагань.