🥉 Левковська виграла бронзу чемпіонату Європи серед Балканських країн з триатлону

Українка Ксенія Левковська стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з триатлону серед Балканських країн, що відбувся у місті Ізворані (Румунія).

Про це пише пресслужба Міністерство молоді та спорту України.

Спортсменкам треба було подолати 750 метрів у плаванні, проїхати 20,8 км велогонки та пробігти 5 км. Українка показала час 1 година, 8 хвилин та 1 секунда.

Перемогла Алесія Орла з Трінідаду і Тобаго (01:04:38), срібло у Аліче Пержую з Румунії (01:07:48).

Нагадаємо, що легкоатлетка-скороходка Левчук посіла друге місце на турнірі III GP Internacional Madrid Marcha Silbo Telecom в Іспанії.