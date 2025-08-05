Всесвітні ігри 2025: хто представлятиме збірну України та в яких видах спорту відбуватимуться змагання

У ніч з 7 на 8 серпня розпочалися найбільші змагання для неолімпійських видів спорту – XII Всесвітні ігри 2025. Турнір приймає китайське місто Ченду, а змагання триватимуть до 18 серпня.

На турнірі в 34 видах спорту (60 дисциплін) змагатиметься близько 3500 спортсменів із понад 100 країн світу. Загалом буде розіграно 256 комплектів медалей.

Що потрібно знати про Всесвітні ігри

Всесвітні ігри проводяться з періодичністю раз в чотири роки. Окрім цього, змагання проводяться з дисциплін, що не входять до програми Олімпійських ігор.

Починаючи з 2001 року Всесвітні ігри проходять під патронатом Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Організатором Ігор є Міжнародна асоціація Світових ігор (IWGA), утворена в 1980 році з ініціативи керівників 12 міжнародних спортивних федерацій.

Уперше Всесвітні ігри відбулися в 1981 році в місті Санта-Клара (США). 1265 атлетів змагалися у 18 видах спорту.

Всесвітні Ігри традиційно відбуваються через рік після Олімпіади.

Деякі дисципліни, що були раніше на Всесвітніх іграх, з часом з'явилися на Олімпіадах.

У 2025 році відбулася перша в історії смолоскипна естафета на Всесвітніх іграх. У ній взяли участь 120 факелоносців.

На попередніх всесвітніх іграх (2022) Україна показала найкращий результат у своїй історії, здобувши 45 медалей. Тоді українці посіли третє місце в медальному заліку.

Уперше Україна взяла участь в Іграх у 1993 році. Тоді українські атлети здобули три срібні нагороди.

Україна посідає 9 місце в історичному медальному заліку – 128 медалей (58 золотих, 59 срібних і 54 бронзових).

Всесвітні ігри 2025: види спорту

Як ми вже писали раніше, в турнірі буде представлено 34 види спорту. Деякі з них, як ось черлідинг та катання на моторних човнах, дебютують в програмі Всесвітніх ігор.

Всі види спорту на Всесвітніх іграх:

Авіаційний спорт Спортивні види спорту з дронами Американський футбол Флаг-футбол Стрільба з лука Поле, Ціль Більярдні види спорту Карамболь, більярд, снукер Спортивні ігри в боулінгу Ліонський боул, петанк Каное Човен-дракон, марафон, поло Черлідинг Пом Танцювальний спорт Брейкінг, Латинська музика, Стандартна музика Фістбол Відкритий Флорбол У приміщенні Літаючий диск Диск-гольф, алтимат Гімнастика Акробатика, аеробіка, паркур, стрибки на батуті Гандбол Пляжний Джиу-джитсу Дует, Дует для спортсменів з обмеженими можливостями, Бойове, Джиу-джитсу (Не-Ваза) Карате Ката, Куміте Кікбоксинг Стиль K1, Point Fighting Корфбол Пляж, У приміщенні Лакрос Sixes Lacrosse Рятувальний спорт Басейн Муай-тай Бій Орієнтування Піше орієнтування Катання на моторних човнах MotoSurf (біопаливо/електрика) Паверліфтинг Класичний, зі спорядженням Ракетбол Ракетбол Роликові види спорту Інлайн-фрістайл, інлайн-хокей, швидкісний ковзанярський спорт Самбо Бій Бейсбол-софтбол Софтбол Спортивне скелелазіння Швидкість Сквош Сквош Триатлон Дуатлон Перетягування каната Відкритий Підводні види спорту Плавання в ластах, фрідайвінг, фрідайвінг для спортсменів з інвалідністю Водні лижі та вейкбординг Кабельний вейкборд, вейкборд, вейксерфінг Ушу Санда, Таолу

Україна на Всесвітніх іграх 2025

На Всесвітніх іграх 2025 представники України змагатимуться у 19 видах спорту. Найбільше українських атлетів представлено у спортивній акробатиці, підводному спорті та паверліфтингу – по 13.

Гімнастика

Спортивна акробатика: серед учасників 13 українців. Змагання відбудуться 8-10 серпня.

Чоловіки: Іван Горлач, Станіслав Кукурудз, Софроній Давиденко, Iван Лабунець, Юрій Пуш, Юрій Савка, Тарас Яруш.

Жінки: Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська, Аліна Пугач, Каріна Островська, Еліна Козачанська, Євфросинія Кривицька.

Кукурудз, Савка, Пуш, Яруш здобули бронзу на Всесвітніх іграх-2022 Українська федерація гімнастики

Спортивна акробатика представлена 5 категоріями: жіночі пари, чоловічі пари, змішані пари, жіночі групи (три жінки) та чоловічі групи (чотири чоловіки). Українці візьмуть участь в усіх видах.

Аеробіка: Україна буде представлена у парі (Станіслав Галайда/Анастасія Курашвілі).

Стрибки на батуті: змагатиметься 4 українці. Турнір пройде з 8 до 10 серпня.

Чоловіки: Андрій Соколов та Денис Власов (пара), Тимофій Черновий.

Жінки: Діана Денисова.

Бойові мистецтва

Карате: серед учасників чотири українці. Змагання відбудуться 8-9 серпня.

Чоловіки: Андрій Заплітний (75 кг), Валерій Чоботар (84 кг), Ризван Талібов (понад 84 кг).

Жінки: Анжеліка Терлюга (55 кг).

Муай-тай: серед учасників три українці. Змагання відбудуться 8-11 серпня.

Чоловіки: Дмитро Шелесько (до 57 кг), Олександр Єфименко (до 71 кг).

Жінки: Анастасія Михайленко (до 48 кг).

Кікбоксинг: серед учасників чотири українці. Змагання відбудуться 12-14 серпня.

Чоловіки: Гліб Мазур (52 кг), Роман Щербатюк (понад 91 кг).

Жінки: Дарина Іванова (52 кг), Аліна Мартинюк (60 кг).

Роман Щербатюк став бронзовим призером Всесвітніх ігор-2022 НОК України

Самбо: серед учасників сім українців. Змагання відбудуться 13 та 14 серпня.

Чоловіки: Олександр Воропаєв (64 кг), Анатолій Волошинов (98 кг), Петро Давиденко (88 кг), Андрій Кучеренко (71 кг), Владислав Руднєв (79 кг).

Жінки: Лисенко Ангеліна (59 кг), Поздня Євгенія (65 кг).

Джиу-джитсу: Україна буде представлена двома спортсменами в трьох категоріях. Вогдан Мочульський у файтингу (62 кг) та Костянтин Шутко у не-ваза (69 кг та відкрите змагання). Змагання відбудуться 10-12 серпня.

Володимир Шевченко (85 кг) та Орина Іванова представлятимуть нашу країну на змаганнях з ушу (8-12 серпня).

Водні види спорту

Плавання у ластах: серед учасників 8 українців. Змагання відбудеться 10-11 серпня.

Чоловіки: Артур Артамонов, Олексій Захаров.

Жінки: Вікторія Уварова, Софія Ламах, Анастасія Макаренко, Євгенія Тимошенко, Софія Гречко, Анна Яковлєва.

У фрідайвінгу Україну представлятиме Катерина Садурська. Турнір пройде 10-11 серпня.

У змаганнях вейкбордингу (8-10 серпня) серед чоловіків змагатиметься Чуба Володимир, а серед жінок – Софія Соколова.

Також Україна змагатиметься у веслуванні на каное (човен-дракон) та у марафоні (Максим Редько). Обидва змагання пройдуть 9-10 серпня.

Катерина Садурська facebook

Інше

Паверліфтинг: Серед учасників 13 українців. Змагання відбудуться 14-17 серпня.

Чоловіки: Микола Бараннік, Віталій Коломієць, Володимир Рисєв, Анатолій Новописьменний, Костянтин Мусієнко, Олексій Бичков, Андрій Шевченко.

Жінки: Тетяна Біла, Анастасія Дерев’янко, Лариса Соловйова, Дар’я Русаненко, Валентина Загоруйко.

Зазначимо, що Лариса Соловйова вже вшосте змагатиметься на Всесвітніх іграх. На рахунку спортсменки 4 золотих та 1 бронзова нагорода.

Черлідинг: серед учасників чотири українці. Змагання відбудеться 15-16 серпня.

Україну представлятимуть титуловані Анастасія-Анна Малошенко та Єлизавета Тимофєєва.

Анастасія-Анна Малошенко та Єлизавета Тимофєєва facebook

Орієнтування: Україну представлятимуть два спортсмени у чотирьох категоріях:

Ілля Отрешко у середній дистанції та спринті.

Олена Бабич у середній дистанції та спринті.

Змагання відбудуться 8-го та 10-11 серпня.

Скелелазіння (швидкість): від України в змаганні братимуть участь чотири спортсмени: Костянтин Павленко, Денис Мозолевич, Ярослав Ткач та Григорій Ільчишин. Змагання заплановані на 14-16 серпня.

Сквош: Дмитро Щербаков змагатиметься серед чоловіків, а Аліна Бушма – серед жінок (8-12 серпня).

Танцювальний спорт: серед учасників сім українців. Змагання відбудуться 8-9 та 16-17 серпня.

Чоловіки: Олег Кузнєцов.

Жінки: Анна Пономаренко, Катерина Павленко.

Пари: Ерл Вільямсон/Вероніка Мишко, Емануель Канністраро/Анна Любанецька

"Нейтральні" спортсмени на всесвітніх іграх

На жаль, на турнірі також змагатимуться і росіяни. Президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк підтвердив інформацію, що на Всесвітні ігри отримали допуск 32 нейтральних спортсмени – 31 росіянин та 1 білорус.

Нейтральні атлети будуть представлені в 7 видах спорту: горнолижний спорт, більярд, джиу-джитсу, тайський бокс, підводне плавання та самбо.

Українці можуть перетнутися з російськими спортсменами одразу в шести видах спорту:

Танцювальний спорт

Джиу-джитсу

Муай-тай

Самбо

Підводне плавання

Вейкбординг

Де дивитися Всесвітні ігри 2025

В Україні транслятором Всесвітніх ігор 2025 року виступить телеканал Суспільне. Прямі трансляції змагань будуть доступні для перегляду на сайті Суспільне Спорт.