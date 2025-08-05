Всесвітні ігри 2025: хто представлятиме збірну України та в яких видах спорту відбуватимуться змагання
У ніч з 7 на 8 серпня розпочалися найбільші змагання для неолімпійських видів спорту – XII Всесвітні ігри 2025. Турнір приймає китайське місто Ченду, а змагання триватимуть до 18 серпня.
На турнірі в 34 видах спорту (60 дисциплін) змагатиметься близько 3500 спортсменів із понад 100 країн світу. Загалом буде розіграно 256 комплектів медалей.
Що потрібно знати про Всесвітні ігри
- Всесвітні ігри проводяться з періодичністю раз в чотири роки. Окрім цього, змагання проводяться з дисциплін, що не входять до програми Олімпійських ігор.
- Починаючи з 2001 року Всесвітні ігри проходять під патронатом Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
- Організатором Ігор є Міжнародна асоціація Світових ігор (IWGA), утворена в 1980 році з ініціативи керівників 12 міжнародних спортивних федерацій.
- Уперше Всесвітні ігри відбулися в 1981 році в місті Санта-Клара (США). 1265 атлетів змагалися у 18 видах спорту.
- Всесвітні Ігри традиційно відбуваються через рік після Олімпіади.
- Деякі дисципліни, що були раніше на Всесвітніх іграх, з часом з'явилися на Олімпіадах.
- У 2025 році відбулася перша в історії смолоскипна естафета на Всесвітніх іграх. У ній взяли участь 120 факелоносців.
- На попередніх всесвітніх іграх (2022) Україна показала найкращий результат у своїй історії, здобувши 45 медалей. Тоді українці посіли третє місце в медальному заліку.
- Уперше Україна взяла участь в Іграх у 1993 році. Тоді українські атлети здобули три срібні нагороди.
- Україна посідає 9 місце в історичному медальному заліку – 128 медалей (58 золотих, 59 срібних і 54 бронзових).
Всесвітні ігри 2025: види спорту
Як ми вже писали раніше, в турнірі буде представлено 34 види спорту. Деякі з них, як ось черлідинг та катання на моторних човнах, дебютують в програмі Всесвітніх ігор.
Всі види спорту на Всесвітніх іграх:
|Авіаційний спорт
|Спортивні види спорту з дронами
|Американський футбол
|Флаг-футбол
|Стрільба з лука
|Поле, Ціль
|Більярдні види спорту
|Карамболь, більярд, снукер
|Спортивні ігри в боулінгу
|Ліонський боул, петанк
|Каное
|Човен-дракон, марафон, поло
|Черлідинг
|Пом
|Танцювальний спорт
|Брейкінг, Латинська музика, Стандартна музика
|Фістбол
|Відкритий
|Флорбол
|У приміщенні
|Літаючий диск
|Диск-гольф, алтимат
|Гімнастика
|Акробатика, аеробіка, паркур, стрибки на батуті
|Гандбол
|Пляжний
|Джиу-джитсу
|Дует, Дует для спортсменів з обмеженими можливостями, Бойове, Джиу-джитсу (Не-Ваза)
|Карате
|Ката, Куміте
|Кікбоксинг
|Стиль K1, Point Fighting
|Корфбол
|Пляж, У приміщенні
|Лакрос
|Sixes Lacrosse
|Рятувальний спорт
|Басейн
|Муай-тай
|Бій
|Орієнтування
|Піше орієнтування
|Катання на моторних човнах
|MotoSurf (біопаливо/електрика)
|Паверліфтинг
|Класичний, зі спорядженням
|Ракетбол
|Ракетбол
|Роликові види спорту
|Інлайн-фрістайл, інлайн-хокей, швидкісний ковзанярський спорт
|Самбо
|Бій
|Бейсбол-софтбол
|Софтбол
|Спортивне скелелазіння
|Швидкість
|Сквош
|Сквош
|Триатлон
|Дуатлон
|Перетягування каната
|Відкритий
|Підводні види спорту
|Плавання в ластах, фрідайвінг, фрідайвінг для спортсменів з інвалідністю
|Водні лижі та вейкбординг
|Кабельний вейкборд, вейкборд, вейксерфінг
|Ушу
|Санда, Таолу
Україна на Всесвітніх іграх 2025
На Всесвітніх іграх 2025 представники України змагатимуться у 19 видах спорту. Найбільше українських атлетів представлено у спортивній акробатиці, підводному спорті та паверліфтингу – по 13.
Гімнастика
Спортивна акробатика: серед учасників 13 українців. Змагання відбудуться 8-10 серпня.
Чоловіки: Іван Горлач, Станіслав Кукурудз, Софроній Давиденко, Iван Лабунець, Юрій Пуш, Юрій Савка, Тарас Яруш.
Жінки: Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська, Аліна Пугач, Каріна Островська, Еліна Козачанська, Євфросинія Кривицька.
Спортивна акробатика представлена 5 категоріями: жіночі пари, чоловічі пари, змішані пари, жіночі групи (три жінки) та чоловічі групи (чотири чоловіки). Українці візьмуть участь в усіх видах.
Аеробіка: Україна буде представлена у парі (Станіслав Галайда/Анастасія Курашвілі).
Стрибки на батуті: змагатиметься 4 українці. Турнір пройде з 8 до 10 серпня.
Чоловіки: Андрій Соколов та Денис Власов (пара), Тимофій Черновий.
Жінки: Діана Денисова.
Бойові мистецтва
Карате: серед учасників чотири українці. Змагання відбудуться 8-9 серпня.
Чоловіки: Андрій Заплітний (75 кг), Валерій Чоботар (84 кг), Ризван Талібов (понад 84 кг).
Жінки: Анжеліка Терлюга (55 кг).
Муай-тай: серед учасників три українці. Змагання відбудуться 8-11 серпня.
Чоловіки: Дмитро Шелесько (до 57 кг), Олександр Єфименко (до 71 кг).
Жінки: Анастасія Михайленко (до 48 кг).
Кікбоксинг: серед учасників чотири українці. Змагання відбудуться 12-14 серпня.
Чоловіки: Гліб Мазур (52 кг), Роман Щербатюк (понад 91 кг).
Жінки: Дарина Іванова (52 кг), Аліна Мартинюк (60 кг).
Самбо: серед учасників сім українців. Змагання відбудуться 13 та 14 серпня.
Чоловіки: Олександр Воропаєв (64 кг), Анатолій Волошинов (98 кг), Петро Давиденко (88 кг), Андрій Кучеренко (71 кг), Владислав Руднєв (79 кг).
Жінки: Лисенко Ангеліна (59 кг), Поздня Євгенія (65 кг).
Джиу-джитсу: Україна буде представлена двома спортсменами в трьох категоріях. Вогдан Мочульський у файтингу (62 кг) та Костянтин Шутко у не-ваза (69 кг та відкрите змагання). Змагання відбудуться 10-12 серпня.
Володимир Шевченко (85 кг) та Орина Іванова представлятимуть нашу країну на змаганнях з ушу (8-12 серпня).
Водні види спорту
Плавання у ластах: серед учасників 8 українців. Змагання відбудеться 10-11 серпня.
Чоловіки: Артур Артамонов, Олексій Захаров.
Жінки: Вікторія Уварова, Софія Ламах, Анастасія Макаренко, Євгенія Тимошенко, Софія Гречко, Анна Яковлєва.
У фрідайвінгу Україну представлятиме Катерина Садурська. Турнір пройде 10-11 серпня.
У змаганнях вейкбордингу (8-10 серпня) серед чоловіків змагатиметься Чуба Володимир, а серед жінок – Софія Соколова.
Також Україна змагатиметься у веслуванні на каное (човен-дракон) та у марафоні (Максим Редько). Обидва змагання пройдуть 9-10 серпня.
Інше
Паверліфтинг: Серед учасників 13 українців. Змагання відбудуться 14-17 серпня.
Чоловіки: Микола Бараннік, Віталій Коломієць, Володимир Рисєв, Анатолій Новописьменний, Костянтин Мусієнко, Олексій Бичков, Андрій Шевченко.
Жінки: Тетяна Біла, Анастасія Дерев’янко, Лариса Соловйова, Дар’я Русаненко, Валентина Загоруйко.
Зазначимо, що Лариса Соловйова вже вшосте змагатиметься на Всесвітніх іграх. На рахунку спортсменки 4 золотих та 1 бронзова нагорода.
Черлідинг: серед учасників чотири українці. Змагання відбудеться 15-16 серпня.
Україну представлятимуть титуловані Анастасія-Анна Малошенко та Єлизавета Тимофєєва.
Орієнтування: Україну представлятимуть два спортсмени у чотирьох категоріях:
- Ілля Отрешко у середній дистанції та спринті.
- Олена Бабич у середній дистанції та спринті.
Змагання відбудуться 8-го та 10-11 серпня.
Скелелазіння (швидкість): від України в змаганні братимуть участь чотири спортсмени: Костянтин Павленко, Денис Мозолевич, Ярослав Ткач та Григорій Ільчишин. Змагання заплановані на 14-16 серпня.
Сквош: Дмитро Щербаков змагатиметься серед чоловіків, а Аліна Бушма – серед жінок (8-12 серпня).
Танцювальний спорт: серед учасників сім українців. Змагання відбудуться 8-9 та 16-17 серпня.
Чоловіки: Олег Кузнєцов.
Жінки: Анна Пономаренко, Катерина Павленко.
Пари: Ерл Вільямсон/Вероніка Мишко, Емануель Канністраро/Анна Любанецька
"Нейтральні" спортсмени на всесвітніх іграх
На жаль, на турнірі також змагатимуться і росіяни. Президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк підтвердив інформацію, що на Всесвітні ігри отримали допуск 32 нейтральних спортсмени – 31 росіянин та 1 білорус.
Нейтральні атлети будуть представлені в 7 видах спорту: горнолижний спорт, більярд, джиу-джитсу, тайський бокс, підводне плавання та самбо.
Українці можуть перетнутися з російськими спортсменами одразу в шести видах спорту:
- Танцювальний спорт
- Джиу-джитсу
- Муай-тай
- Самбо
- Підводне плавання
- Вейкбординг
Де дивитися Всесвітні ігри 2025
В Україні транслятором Всесвітніх ігор 2025 року виступить телеканал Суспільне. Прямі трансляції змагань будуть доступні для перегляду на сайті Суспільне Спорт.