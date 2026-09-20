Кенійка Нгетіч побила рекорд світу в напівмарафоні

Іменита кенійська бігунка Агнес Нгетіч встановила новий рекорд світу в напівмарафоні (21,0975 км) серед жінок. Це трапилося піл час чемпіонату світу-2026 з шосейного бігу в данському Копенгагені.

Нгетіч подолала дистанцію за 1 годину 5 хвилин і 15 секунд. Вона лише на 1 секунду покращила попередній світовий рекорд, який належав її співвітчизниці Перес Джепчірчір і був встановлений під час чемпіонату світу 2020 року.

Окрім золота ЧС-2026 у Копенгагені Нгетіч також є триразовою чемпіонкою світу з кросу – в 2023 і 2024 роках у команді та в 2026 році в особистому заліку. Також 25-річна Нгетіч є рекордсменкою світу з бігу на 10 км. Цей рекорд вона встановила в січні 2024 року в іспанській Валенсії.