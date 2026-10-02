Кохан: Ситуація в Києві погіршується

Український метальник молота Михайло Кохан заявив, що ситуація в Києві через російські обстріли дронами та ракетами погіршується.

Про це він сказав у коментарі фінському виданню Yle.fi.

" Останні три дні були жахливими, бо бомбардування безперервні. Сирена повітряної тривоги звучить 20 годин на добу. Ситуація погіршується з кожним днем".

Кохан зараз живе та тренується в Олімпійському навчальному центрі "Конча-Заспа" на околиці Києва. Хоча 25-річний Кохан провів багато часу на батьківщині поза змаганнями, у середу, 30 вересня, він відчув щось нове.

Під час навчань Кохан підвів погляд і побачив низько летячий російський безпілотник. За мить безпілотник врізався в електростанцію в Києві, яка, за словами Кохана, знаходилася приблизно за п'ять кілометрів від навчального центру.

"Я ніколи раніше не бачив дрона так близько. Одного разу наші засоби ППО збили російську ракету, фрагменти якої впали за кілька сотень метрів від нашого Олімпійського центру".

Легкоатлет походить із Запоріжжя. Михайло відвідав рідне місто тиждень тому.

"Я провів у Запоріжжі лише один день, бо там було б дуже небезпечно перебувати. У небі було видно кілька ракет".

Спортсмен говорить, що майбутня зима буде важкою для народу України.

"Ситуація ускладнюється, оскільки Росія має нові безпілотники та балістичні ракети. Жити тут стає значно складніше".

З початку повномасштабної війни, розпочатої Росією, Кохан виграв бронзову медаль Олімпійських ігор (2024) та дві бронзові медалі чемпіонату Європи (2024 та 2026).

Михайло завершив сезон "бронзою" на Абсолютному чемпіонаті світу.