Чемпіонат Європи-2028 з легкої атлетики матиме рекордний призовий фонд

На чемпіонаті Європи-2028 з легкої атлетики буде впроваджений найбільший призовий фонд за всю історію турніру – 3,5 мільйона євро.

Про це повідомляє пресслужба організаторів змагань.

Таким чином, переможці змагань будуть отримувати приз у розмірі 30 000 євро. "Срібним" призерам нададуть 15 000 євро. Власники бронзових нагород отримають 10 000 євро.

Атлети, які посіли 4-8 місця, отримають 5000 євро, 4000 євро, 3000 євро, 2000 євро та 1000 євро відповідно. Фінансова нагорода учасникам естафет буде розподілена між членами команди.

Розподіл призових на чемпіонаті Європи-2028 з легкої атлетики.

1 місце (золото) – 30 000 євро

2 місце (срібло) – 15 000 євро

3 місце (бронза) – 10 000 євро

4 місце – 5000 євро

5 місце – 4000 євро

6 місце – 3000 євро

7 місце – 2000 євро

8 місце – 1000 євро

Зауважимо, що європейська першість у 2028 році вперше в історії проходитиме у Польщі. Змагання прийматиме місто Хожів на Сільзькому стадіоні. Турнір триватиме з 3 по 8 червня.

Нагадаємо, що Україна за підсумками цьогорічного чемпіонату Європи посіла одинадцяте місце в медальному заліку. Єдине "золото" виграла Ярослава Магучіх, віцечемпіоном зумів стати Олег Дорощук, а бронзові нагороди здобули Михайло Кохан та Людмила Оляновська.

Додамо, що цьогоріч також відбувся перший в історії абсолютний чемпіонат світу, призовий фонд якого складає 10 мільйонів доларів, що є рекордною сумою для змагань з легкої атлетики.