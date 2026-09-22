Чемпіонат Європи-2028 з легкої атлетики матиме рекордний призовий фонд
На чемпіонаті Європи-2028 з легкої атлетики буде впроваджений найбільший призовий фонд за всю історію турніру – 3,5 мільйона євро.
Про це повідомляє пресслужба організаторів змагань.
Таким чином, переможці змагань будуть отримувати приз у розмірі 30 000 євро. "Срібним" призерам нададуть 15 000 євро. Власники бронзових нагород отримають 10 000 євро.
Атлети, які посіли 4-8 місця, отримають 5000 євро, 4000 євро, 3000 євро, 2000 євро та 1000 євро відповідно. Фінансова нагорода учасникам естафет буде розподілена між членами команди.
Розподіл призових на чемпіонаті Європи-2028 з легкої атлетики.
- 1 місце (золото) – 30 000 євро
- 2 місце (срібло) – 15 000 євро
- 3 місце (бронза) – 10 000 євро
- 4 місце – 5000 євро
- 5 місце – 4000 євро
- 6 місце – 3000 євро
- 7 місце – 2000 євро
- 8 місце – 1000 євро
Зауважимо, що європейська першість у 2028 році вперше в історії проходитиме у Польщі. Змагання прийматиме місто Хожів на Сільзькому стадіоні. Турнір триватиме з 3 по 8 червня.
Нагадаємо, що Україна за підсумками цьогорічного чемпіонату Європи посіла одинадцяте місце в медальному заліку. Єдине "золото" виграла Ярослава Магучіх, віцечемпіоном зумів стати Олег Дорощук, а бронзові нагороди здобули Михайло Кохан та Людмила Оляновська.
Додамо, що цьогоріч також відбувся перший в історії абсолютний чемпіонат світу, призовий фонд якого складає 10 мільйонів доларів, що є рекордною сумою для змагань з легкої атлетики.