Олімпійська чемпіонка підкорила Тиждень моди в Лондоні ефектним образом: фото зірки легкої атлетики

Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Кілі Годжкінсон привернула увагу під час Тижня моди в Лондоні. 24-річна британська спортсменка завітала на показ нової колекції Burberry, де з'явилася в ефектному образі.

Для світського заходу Годжкінсон обрала чорну шовкову сорочку та оксамитові штани кльош. Стильний образ легкоатлетки чудово вписався в атмосферу модного показу, який відбувся у Chelsea College of Arts.

Компанію Кілі на заході склала ще одна відома британська легкоатлетка — 33-річна Катаріна Джонсон-Томпсон. Срібна призерка Олімпіади постала перед камерами в сіро-чорному костюмі з об'ємним піджаком.

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Годжкінсон також поділилася спільною фотографією з подругою в Instagram. Кадр швидко привернув увагу її понад 700 тисяч підписників, які оцінили появу двох зірок британського спорту разом поза легкоатлетичною ареною.

Серед гостей показу також були футболісти Джед Спенс і Ніко О'Райлі, тенісист Джек Дрейпер та інші відомі представники спорту й шоу-бізнесу. Цього вечора спортивні зірки на кілька годин змінили стадіони та корти на світську атмосферу Тижня моди.

Нагадаємо, напередодні Годжкінсон здобула "срібло" у фіналі з бігу на 800 метрів на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики в Будапешті.