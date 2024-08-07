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Лавський не пройшов кваліфікацію в стрибках у висоту

Андрій Яросименко — 7 серпня, 12:09
Лавський не пройшов кваліфікацію в стрибках у висоту

Український легкоатлет Владислав Лавський не продовжить виступи у кваліфікаційному етапі зі стрибків висоту на Олімпійських іграх 2024.

24-річний спортсмен закінчив виступи на висоті 2.20 метра, та не використав жодної з трьох спроб. Раніше напарник українця Андрій Проценко не зміг подолати кваліфікаційний етап дисципліни.

У секторі стрибків у висоту з українських легкоатлетів залишається лише Олег Дорощук, який взяв обидві стартові планки з першої спроби.

За усіма найцікавішими подіями 12 дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі слідкуйте в нашому онлайні.

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