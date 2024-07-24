Париж-2024: де дивитися Олімпіаду онлайн в Україні

З 26 липня по 11 серпня у столиці Франції — Парижі відбудуться XXXIII Літні Олімпійські ігри 2024 року. Загалом буде представлено 32 види спорту, в яких 10 714 атлетів розіграють 329 комплектів медалей.

Збірна України на Іграх буде представлена рекордно малою кількістю учасників — 140. Детальніше — ТУТ.

Де дивитися онлайн Олімпійські ігри безплатно

Ексклюзивним бродкастером (транслятором) є Суспільне Спорт:

Телебачення: Суспільне Спорт та місцеві телеканали Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Чернігів тощо), включаючи ОТТ-сервіси;

Вебсайт: Суспільне Спорт;

Радіо: Радіо Промінь.

Загалом на українських уболівальників очікує понад 200 годин прямих трансляцій. На сайті мовника будуть доступними 4 окремих плеєри з різними потоками. Також глядач зможе щодня переглядати експертно-аналітичні студії та щоденники (дайджести).

Першу трансляцію заплановано вже на 24 липня. Збірна України з футболу зіграє в матчі групового етапу проти команди Іраку.

Де дивитися усі трансляції платно

Повний обсяг трансляцій Олімпіади буде доступний на Warner Bros. Discovery, який доступний усім абонентам MEGOGO.

Додатково до Eurosport 1 та Eurosport 2, де основна увага приділяється преміальним видам спорту, таким як легка атлетика, плавання, гімнастика, велоспорт на Eurosport 1, та видам спорту нового покоління на Eurosport 2, додаткові брендовані канали Eurosport 3 — Eurosport 9 забезпечуватимуть трансляції ракеткових видів спорту та гольфу, артистичних видів спорту, футболу, баскетболу, бійцівських видів спорту, гандболу та волейболу. Ці сім спеціалізованих спортивних каналів, орієнтованих на прямі трансляції, забезпечать понад 800 годин прямого етеру, а також пропонуватимуть відкладені та повторні трансляції.

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Найкраще з Олімпійських ігор у Парижі 2024 можна буде побачити на спеціальному каналі 4K, де будуть транслюватися церемонії відкриття та закриття, легка атлетика, волейбол, плавання, велоспорт, дзюдо, спортивна гімнастика та багато іншого у форматі ультрависокої чіткості.