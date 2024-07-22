Збірна Іраку — збірна України: анонс матчу на Олімпійських іграх-2024

У середу, 24 липня, відбудеться поєдинок першого туру групового етапу Олімпійських ігор-2024, у якому збірна України протистоятиме команді Іраку. Зустріч відбудеться на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез" у місті Ліон (Франція) та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Олімпійська збірна України

Українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023.

У межах підготовки до Олімпіади підопічні Руслана Ротаня перемогли на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграли 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).

Олімпійська збірна Іраку

Для футбольної збірної Іраку це вже 6 Олімпійські ігри. Востаннє вони змагалися на цьому турнірі у 2016 році, де здобули 3 нічиї та не змогли вийти з групи. Найкращий результат Іраку — 4 місце на Олімпіаді-2004 в Афінах.

У Францію команда здобула путівку, як бронзовий призер Кубку Азії U-23. У матчі за 3 місце Ірак переміг Індонезію з рахунком 2:1. В межах підготовки до турніру команда також зіграла проти Єгипту U-23 і поступилася з рахунком 2:1.

Історія зустрічей

Збірна України U-23 ніколи не перетиналася зі своїми однолітками з Іраку. Та і загалом українські збірні усіх вікових категорій не грали проти цієї країни, тож це буде дебютна зустріч.

Орієнтовні склади

Україна: Фесюн — Мартинюк, Таловєров, Салюк, Крупський — Рубчинський, Михайленко, Криськів — Хлань, Брагару, Сікан

Ірак: Хассан — Аль Хусейн, Макназі, Оджаїмі, Саад — Мохаммед М, Аль-Мухтар, Байєш, Джасім, Абдель Амір — Хуссейн

Факти та цифри

Збірна України з футболу вперше в історії зіграє на Олімпійських іграх;

Для Іраку це вже 6 Олімпійські ігри. Найкращий результат — 4 місце на Олімпіаді-2004 в Афінах.

Збірні України та Іраку усіх вікових категорій ніколи не грали між собою;

У збірній Іраку більше легіонерів, ніж в України (5 проти 2);

Україна майже у 5,5 разів дорожча за Ірак (30,85 проти 5,7 мільйонів доларів);

Найдорожчий гравець збірної Іраку Айман Хуссейн займає 50 місце за ціною в групі B;

Найбільше представлення серед всіх клубів світу на Олімпіаді має донецький Шахтар (Дмитро Криськів, Данило Сікан, Кирило Фесюн, Олег Очеретько, Кирило Сігєєв — Україна, Став Лемкін — Ізраїль).

Де дивитися

Гру наживо в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO в розділі "Спорт", а також у вигляді поп-ап каналів Discovery+ в розділі "Телебачення" та в спеціальному розділі Discovery+.

Окрім того, переглянути матч можна на регіональних телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Полтава та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Коефіцієнти від Фавбет

Перемога України — 1,77;

Нічия — 3,45;

Перемога Іраку — 5,10.

Прогноз Чемпіона

Перемога України — 2:0.