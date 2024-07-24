Футбол на Олімпійських іграх-2024: що треба знати про турнір

Серед інших спортивних дисциплін, Олімпіада у Франції включає найбільш популярну гру. Футбольний турнір у країні Віктора Гюго та Наполеона Бонапарта привертає велику кількість та увагу вболівальників.

Чемпіон не лишається осторонь важливої події для всіх, хто не уявляє свого життя без гри у м'яча. І розповідає головне, що варто знати про сутичку олімпійських команд за золото.

Кількість учасників, регламент та формат

Змагання з футболу серед чоловіків на XXXIII літніх Олімпійських іграх триватиме з 24 липня по 9 серпня. Футбольний турнір на Олімпіаді буде 28-й за ліком. Збірні сперечатимуться за медалі на 7 стадіонах у 7 містах Франції. Фінальну битву прийматиме паризька арена "Парк де Пренс". Загалом у змаганні братимуть участь 16 збірних, які утворили 4 групи. З кожного квартету в наступний раунд вийдуть по дві збірні. Починаючи з чвертьфіналу, команди гратимуть на виліт.

Формування складу збірних-учасниць турніру обмежене футболістами, які народжені 1 січня 2001 року чи пізніше цієї дати. Крім того, взяти участь у змаганні можуть не більше трьох гравців віком від 23 років у складі кожної команди. Кожна збірна може заявити 18 футболістів, ще 4 виконавці належать до резервного списку й можуть виступити заміною у випадку, якщо когось із гравців з основної заявки буде травмовано.

Групи

Група А з такими командами, як Франція, США, Гвінея та Нова Зеландія навряд чи сподобається тим, хто вболіває за інтригу. Тут явно виділяється збірна господарів турніру, а на друге місце не менш очевидно претендуватимуть американці.

Група B — квартет за участі України, Аргентини, Марокко та Іраку. Про суперників "синьо-жовтих" ми говорили в окремому матеріалі напередодні, як і розмірковували про кадровий потенціал команди Руслана Ротаня.

Група C привертає увагу наявністю такої команди, як Іспанія. Окрім "фурії рохи", за вихід до чвертьфіналу посперечаються Єгипет, Узбекистан та Домініканська Республіка.

З чотирьох квартетів найбільш загадково виглядає останній у алфавітному порядку. Група D сформована такими збірними, як Японія, Парагвай, Ізраїль та Малі. Такий склад учасників дозволяє назвати квартет не просто рівним, а й без відчутного фаворита чи аутсайдера. Саме тут будь-який результат виступу кожної збірної сюрпризом не вважатиметься.

Дебютанти та "старожил"

Не Україною єдиною. Турнір у Франції буде прем'єрним одразу для трьох збірних: крім "синьо-жовтих", вперше на ОІ виступатимуть також Домініканська Республіка та Узбекистан. Будуть на змаганні й ті, кому така честь випала лише вдруге — це Малі та Гвінея.

А от найбільш частим гостем Олімпіади є команда США. Для "янкі", яким соккер подобається щонайменше так само, як футбол у розумінні цього слова в цій країні, це буде 14-й захід чоловічої збірної на ОІ. Мінімально відстає Франція, яка стартуватиме на турнірі в 13-те.

Головні зірки

Так вже сталося, що 2 з 3 центральних постатей серед футболістів у заявках команд представляють збірну, яка гратиме в одній групі з Україною. Чи ускладнює це завдання колективу Ротаня? Покаже час.

Хуліан Альварес давно навчився бути корисним у обох командах свого життя, де за ним — статус лише нападника №2. І в Манчестер Сіті, і в національній збірній Аргентини "над" ним є такі майстри своєї справи, як Ерлінг Голанд та Лаутаро Мартінес. І лише в олімпійській збірній у нього нарешті з'явиться шанс показати себе в ранзі заздалегідь визнаного лідера атаки колективу.

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Ніколас Отаменді свого часу теж пограв у Манчестер Сіті, а тепер виконує більш скромні, проте від того не менш значущі, завдання в Бенфіці Андрія Луніна. 36-річний Отаменді приїхав на турнір у складі Аргентини, щоб бути тим "дядьком-наставником", який скеровуватиме гру команди на полі в потрібному напрямку й підказуватиме молодим (цікаво, що деяким з них Отаменді в буквальному сенсі годиться в батьки за віком у паспорті) партнерам.

Александр Ляказетт провів потужний сезон у складі Ліона, за який забив 22 голи в 35 матчах. 33-річний нападник не може похизуватися успішною кар'єрою за межами Франції, проте серед знакових для місцевого футболу гравців у останнє десятиліття точно присутній. Він вигравав не один кубок на клубному рівні, а тепер мріє здобути олімпійське золото. Анрі покликав його у свою команду, щоб той додав молодим "ле бльо" досвіду. І з таким завданням Ляказетт впоратися в змозі.