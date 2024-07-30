Бугрова подякувала вболівальникам на Олімпійських іграх-2024

Українська спортсменка Поліна Бугрова подякувала вболівальникам, що підтримували її під час Олімпійських ігор-2024.

Її слова передає пресслужба Національного олімпійського комітету.

"Моя проблема в тому, що я не дуже впевнена у собі, я втрачаю рішучість, якщо гра починає йти не за моїм сценарієм. Розумію, що мені треба більше працювати в цьому напрямку, і все буде добре. Суперниця була спокійніша, ніж я, вона бачила, що в певних моментах я нервую. Вона дуже гарно грала, тому я особливо щаслива закінчити гру перемогою.

Я дуже задоволена тим, що принесла Україні перемогу на своїй першій Олімпіаді. Я одна із наймолодших представниць у бадмінтоні взагалі за всю історію України. Тому я щаслива!

Сьогодні я відчувала підтримку вболівальників. Я дуже люблю таку атмосферу, люблю, коли дуже багато людей мене підтримують, тож дякую кожному, хто вболівав!", — сказала спортсменка.