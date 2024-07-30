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Бугрова подякувала вболівальникам на Олімпійських іграх-2024

Андрій Яросименко — 30 липня, 16:45
Бугрова подякувала вболівальникам на Олімпійських іграх-2024

Українська спортсменка Поліна Бугрова подякувала вболівальникам, що підтримували її під час Олімпійських ігор-2024.

Її слова передає пресслужба Національного олімпійського комітету.

"Моя проблема в тому, що я не дуже впевнена у собі, я втрачаю рішучість, якщо гра починає йти не за моїм сценарієм. Розумію, що мені треба більше працювати в цьому напрямку, і все буде добре. Суперниця була спокійніша, ніж я, вона бачила, що в певних моментах я нервую. Вона дуже гарно грала, тому я особливо щаслива закінчити гру перемогою.

Я дуже задоволена тим, що принесла Україні перемогу на своїй першій Олімпіаді. Я одна із наймолодших представниць у бадмінтоні взагалі за всю історію України. Тому я щаслива!

Сьогодні я відчувала підтримку вболівальників. Я дуже люблю таку атмосферу, люблю, коли дуже багато людей мене підтримують, тож дякую кожному, хто вболівав!", — сказала спортсменка.

Зазначимо, що перемогу у другому турі над чешкою Терезою Швабіковвою (2:1), Поліна стала другою у своїй групі, та не змогла вийти у плейоф, куди потрапляють лише переможниці. Для неї ця Олімпіада стала дебютною у кар'єрі, вона єдина представниця України у бадмінтоні на Іграх у Парижі.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.
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