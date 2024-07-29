Болюх: Засмучуватися 5 місцю на Олімпіських іграх не потрібно

Український стрибун у воду Кирило Болюх вважає, що 5 місце у у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024, яке він посів разом із Олексієм Середою, не має викликати розчарування.

Свій виступ Кирило оцінив у коментарі "Суспільне Спорт".

"Це моя перша Олімпіада. Були хвилювання, і я очікував на них. Пройшовся не дуже добре, але й не дуже погано. Якась середня оцінка виступу. Як сказав Олексій, ми очікували більшого після другого і третього місць на чемпіонатах світу. Але я взагалі стараюся не очікувати на медаль і робити все можливе: те, що було на тренуваннях, намагаюся виконати найкращу спробу. Але зараз вона середньо вийшла, тому і не дуже задоволений, і не дуже прикро. Засмучуватися не потрібно", — сказав Болюх.

Середа у своєму коментарі був більш категоричним — взяв провину за результат на себе та назвав себе дурнем та лопушарою.

Нагадаємо, виступ Кирила та Олексія оцінили у 412,65 бала. Український дует відстав від бронзових призерів із Канади лише на 10 балів.