Болюх та Оліферчик посіли 5-те місце у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна на ЧЄ-2026

Українські спортсмени Кирило Болюх та Станіслав Оліферчик посіли 5-те місце у командних синхронних стрибках з 3-метрового трампліна на чемпіонаті Європи-2026, який проходить у Парижі.

Сумарний результат нашого дуету склав 385.32 бали. До "бронзи", яку у підсумку вибороли італійці, їм не вистачило всього 0.75.

Чемпіонами стали представники Німеччини, а срібними призерами – "нейтральні" атлети з РФ.

Результати командних змагань зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна

Німеччина – 423.84 Нейтральні атлети – 408.99 Італія – 386.07 Велика Британія – 385.59 Україна – 385.32

Нагадаємо, що напередодні український дует Софії Виставкіної та Ксенії Байло виграв "бронзу" на чемпіонаті Європи-2026 у змаганнях із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки.