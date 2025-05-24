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Болюх, Оліферчик і Лискун зупинилися за крок від медалей на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Руслан Травкін — 24 травня 2025, 19:33
Болюх, Оліферчик і Лискун зупинилися за крок від медалей на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду
Кирило Болюх і Станіслав Оліферчик
Ukrainian Diving Federation

Українські стрибуни у воду не зуміли завоювати медалі під час третього дня чемпіонату Європи.

Софія Лискун посіла 5 місце. У стрибках з вишки українка набрала 281.10 бала, покращивши свій результат порівняно з попереднім Чемпіонатом Європи.

Кирило Болюх та Станіслав Оліферчик зупинилися за крок від п'єдесталу. У фіналі українці отримали 375.72 бали.

Нагадаємо, збірна України зі стрибків у воду здобула золоті медалі у змішаних командних змаганнях. Це дозволило "синьо-жовтим" захистити статус чемпіонів Європи зі стрибків у воду в цій дисципліні. 

Стрибки у воду Кирило Болюх Софія Лискун

Стрибки у воду

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