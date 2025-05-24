Болюх, Оліферчик і Лискун зупинилися за крок від медалей на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Українські стрибуни у воду не зуміли завоювати медалі під час третього дня чемпіонату Європи.

Софія Лискун посіла 5 місце. У стрибках з вишки українка набрала 281.10 бала, покращивши свій результат порівняно з попереднім Чемпіонатом Європи.

Кирило Болюх та Станіслав Оліферчик зупинилися за крок від п'єдесталу. У фіналі українці отримали 375.72 бали.

Нагадаємо, збірна України зі стрибків у воду здобула золоті медалі у змішаних командних змаганнях. Це дозволило "синьо-жовтим" захистити статус чемпіонів Європи зі стрибків у воду в цій дисципліні.