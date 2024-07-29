Середа — про результати стрибків у воду: Я просто дурень, що ще сказати

Український плавець Олексій Середа назвав себе дурнем після того, як він разом із та Кирилом Болюхом посіли 5 місце у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024.

Його слова передає Суспільне спорт.

"Дуже маленький крок уперед. На попередній Олімпіаді я був шостий, тепер — пʼятий. Результатом не задоволений. Зробив помилку на пʼятому стрибку з коефіцієнтом складності 3.7. Зробив на пʼять балів. Ну, що сказати... Дурень. Була травма, але для мене це не виправдання. Я готувався, на розминці в мене інколи цей стрибок виходив. Звичайно, я готувався трохи менше, ніж інші, але все одно я так себе не можу виправдати. Просто "лопушара". Ну, по факту", — сказав Олексій.

Нагадаємо, для Середи це друга Олімпіада. Він посів 6 місце у стрибках з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.