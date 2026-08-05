Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Стрибки у воду

Болюх кваліфікувався у фінал стрибків з 3-метрового трампліна на ЧЄ-2026

Олексій Мурзак — 5 серпня 2026, 14:11
Болюх кваліфікувався у фінал стрибків з 3-метрового трампліна на ЧЄ-2026
Кирило Болюх
Getty Images

Українець Кирило Болюх кваліфікувався у фінал стрибків у воду з 3-метрового трампліна на ЧЄ-2026 з водних видів спорту, що проходить у Парижі.

Він посів 4-те місце з результатом 410.05 балів.

У цій дисципліні спортсмени розіграють медалі о 19:55 за київським часом.

Результати кваліфікації стрибків у воду з 3-метрового трампліна, чоловіки

Напередодні український дует Марка Гриценка та Олексія Середи виборов "бронзу" у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи-2026.

Раніше третіми у синхронних стрибках з 10-метрової вишки стали Софія Виставкіна та Ксенія Байло, а ще одну бронзову нагороду українська команда виборола у змішаному командному турнірі.

Стрибки у воду Кирило Болюх

Стрибки у воду

Бочек замкнула топ-10 у стрибках з 3-метрового трампліна на Євро-2026
Не погано і не добре: Середа – про "бронзу" чемпіонату Європи-2026 у синхронних стрибках
Середа та Гриценко вибороли "бронзу" чемпіонату Європи-2026
17-річна Виставкіна посіла 9-те місце у стрибках з 10-метрової вишки на ЧЄ-2026
Болюх та Оліферчик посіли 5-те місце у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна на ЧЄ-2026

Останні новини