Болюх та Байло принесли Україні четверте золото на чемпіонаті Європи

Українськи дует Кирило Болюх та Ксенія Байло здобули золоту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

У змішаних змаганнях з 10-метрової трампліну українці показали результат 308,34 бала.

Другими з результатом 298,74 стали італійці, а бронзу вибороли представники Німеччини (297,00).

Нагадаємо, 22 травня збірна України зі стрибків у воду здобула золоті медалі у змішаних командних змаганнях. Це дозволило "синьо-жовтим" захистити статус чемпіонів Європи зі стрибків у воду в цій дисципліні.

Також першу золоту нагороду для України за 26 років у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна здобули Ксенія Бочек та Діана Карнафель. Водночас чемпіоном у стрибках з 10-метрової вишки став Олексій Середа.

Наразі Україна із 4-ма золотими нагородами очолює медальній залік першості.