Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Бірюкова фінішувала на 67 місці у фіналі шосейної гонки серед жінок на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 4 серпня, 19:33
Бірюкова фінішувала на 67 місці у фіналі шосейної гонки серед жінок на Олімпіаді-2024

Українська велосипедистка Юлія Бірюкова на 67 місці завершила гонку на шосе серед жінок на Олімпійських іграх 2024.

Всього у заїзді брали участь 90 представниць різних країн. Перемогу здобула американка Крістен Фолкнер, яка за три кілометри до фінішу змогла обійти своїх суперниць. Срібну медаль отримала представниця Нідерландів Маріян Вос, а п'єдестал пошани закрила бельгійка Лотта Копекі.

1. 🥇 Крістен Фолкнер (США) — 3:59:23

2. 🥈 Маріян Вос (Нідерланди) — 4:00:21

3. 🥉 Лотта Копекі (Бельгія) — 4:00:21

...

67. Юлія Бірюкова (Україна) — 4:10:47

На цьому виступи українки на своїй дебютній Олімпіаді завершені. Раніше у гонці з роздільним стартом серед жінок Бірюкова фінішувала на 27 місці, впавши серед дистанції. Перемогу здобула австралійка Грейс Браун.

Чемпіон веде текстову трансляцію дев'ятого дня Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

велоспорт Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Україна на Олімпіаді-2024 Юлія Бірюкова

велоспорт

Бельгієць Евенепул здобув друге золото Олімпіади-2024
Аргентина здобула перше олімпійське золото за останні 8 років
Погачар: Я був повністю впевнений у собі щодня
Тур де Франс-2024: легендарний український велогонщик розповів про найцікавіший етап та відновлення спортсменів
Тур де Франс-2024: легенда українського велоспорту розкрив подробиці перших етапів турніру

Останні новини