Бірюкова фінішувала на 67 місці у фіналі шосейної гонки серед жінок на Олімпіаді-2024

Українська велосипедистка Юлія Бірюкова на 67 місці завершила гонку на шосе серед жінок на Олімпійських іграх 2024.

Всього у заїзді брали участь 90 представниць різних країн. Перемогу здобула американка Крістен Фолкнер, яка за три кілометри до фінішу змогла обійти своїх суперниць. Срібну медаль отримала представниця Нідерландів Маріян Вос, а п'єдестал пошани закрила бельгійка Лотта Копекі.

1. 🥇 Крістен Фолкнер (США) — 3:59:23

2. 🥈 Маріян Вос (Нідерланди) — 4:00:21

3. 🥉 Лотта Копекі (Бельгія) — 4:00:21

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67. Юлія Бірюкова (Україна) — 4:10:47

На цьому виступи українки на своїй дебютній Олімпіаді завершені. Раніше у гонці з роздільним стартом серед жінок Бірюкова фінішувала на 27 місці, впавши серед дистанції. Перемогу здобула австралійка Грейс Браун.

Чемпіон веде текстову трансляцію дев'ятого дня Олімпійських ігор 2024 у Парижі.