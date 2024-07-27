Бірюкова стала 27-ю в гонці з роздільним стартом на Олімпіаді-2024

Українська велосипедистка Юлія Бірюкова на 27 місці завершила гонку з роздільним стартом на Олімпіаді-2024.

Для 26-річної спортсменки це був дебютний виступ на Іграх. Вона була єдиною велосипедисткою, що представляла Україну в цій дисципліні.

Дистанцію у 35 км вона пройшла з часом 44:43.73 хв, що стало 27-м результатом. Зазначимо, що українка впала на одній ділянок з дороги через дощ та розбила лікоть.

Перемогу у гонці здобула австралійка Грейс Браун (39:38.24), другою стала Анна Хендерсон (41:09.83) з Великої Британії, замкнула трійку Хлое Дігерт (41:10.70) зі США.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.