Збірна України — збірна Японії: анонс фінального матчу голболу на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 5 вересня, на Паралімпійських іграх 2024 відбудеться фінал чоловічого турніру з голболу, в якому зіграють збірні України та Японії. Поєдинок відбудеться у французькому Парижі та розпочнеться о 20:30 за Києвом. Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу.

Збірна України

Команда Федора Дубровіна розпочала змагання з двох перемог у груповому раунді — над збірними Єгипту (6:3) та Японії (9:8). У завершальному турі українці поступилися Китаю (1:6) та вийшли до плейоф з другого місця.

У чвертьфіналі на "синьо-жовті" здолали команду Ірану (6:3), а в півфіналі сенсаційно перемогли тріумфаторів Ігор-2020 — Бразилію (6:4). Тож це буде друга зустріч українців та японців на цих іграх.

Збірна України з голболу IBSA Goalball

Збірна Японії

Японці виступили на груповому етапі, м'яко кажучи, не надто вдало. У першому турі програли Китаю (6:7), далі була вищезгадана поразка від України (8:9, і лише в третьому поєдинку представники країни сонця, що сходить, здобули перемогу, розгромивши команду Египту (11:1).

Утім, від групового етапу залежала лише турнірна сітка в плей-оф. Значно важливіше було далі перемогти американців (6:4) у чвертьфіналі, а також взяти реванш у китайців в 1/2. І Китай у півфіналі виявився безсилим — японці перемогли 13:5, зробивши гучну заявку на золото.

Де дивитися

У прямому етері поєдинок покажуть регіональні телеканали Суспільного та спеціалізований канал "Суспільне Спорт". Також трансляції будуть доступні на вебсайті "Суспільне Спорт", а Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу.

Прогноз

Перемога над японцями на груповому етапі (9:8) додає оптимізму, проте не варто забувати, що суперники мають значно більше досвіду. Українці лише вдруге беруть участь у турнірі з голболу на Паралімпійських іграх.

Очікуємо непростої боротьби та інтриги до останньої секунди. Сподіваємося, підопічні Дубровіна, яких попри перемогу в групі більшість експертів вважають аутсайдерами фіналі, зможуть вписати своє ім'я в історію цього виду спорту як паралімпійські чемпіони Парижа-2024.

Прогноз Чемпіона: перемога України — 6:5