Україна — Японія. Де дивитися фінал турніру з голболу на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 5 вересня, на Паралімпійських іграх 2024 відбудеться фінал чоловічого турніру з голболу, в якому зіграють збірні України та Японії.

Поєдинок, у якому визначаться чемпіон та срібний призер найпрестижніших змагань у світі параспорту, відбудеться у французькому Парижі та розпочнеться о 20:30 за Києвом.

У прямому етері поєдинок покажуть регіональні телеканали Суспільного та спеціалізований канал "Суспільне Спорт". Також трансляції будуть доступні на вебсайті "Суспільне Спорт", а Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу.

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Нагадаємо, в півфіналі українці здобули сенсаційну перемогу над чемпіонами Ігор у Токіо-2020 — командою Бразилії (6:4).