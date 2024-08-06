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Американка Елор стала олімпійською чемпіонкою з боротьби

Олександр Булава — 6 серпня, 23:22
Американка Елор стала олімпійською чемпіонкою з боротьби

Американка Аміт Елор виграла золоту медаль з вільної боротьби у ваговій категорії до 68 кг на Олімпійських іграх 2024.

У фіналі представниця США вона здолала Меєрім Жуманазарову із Киргизії. Бронзовими призерами стали Озакі Нонока з Японії та Бусе Тосун з Туреччини.

1. 🥇 Аміт Елор (США);

2. 🥈 Меєрім Жуманазарова (Киргизія);

3. 🥉 Озакі Нонока (Японія);

3. 🥉 Бусе Тосун (Туреччина).

Раніше повідомлялося, що українська борчиня вільного стилю Оксана Лівач виступить у втішних сутичках з вільної боротьби серед жінок (до 50 кг).

Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.

боротьба Олімпійські ігри-2024

боротьба

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