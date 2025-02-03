НОК Білорусі заявив про міжнародну легітимність переобрання сина Лукашенка на посаду президента

Міжнародний олімпійський комітет визнав легітимним переобрання сина білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка на посаду голови місцевого НОК.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ із посиланням на заяву національного комітету.

Зазначається, що організація спостерігає "нормалізацію відносин" між міжнародним та національним олімпійськими комітетами.

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Перед цим міжнародна сторона підтримувала зв'язок із Білоруссю через секретаря НОК Ксенію Санкович.

Цікаво, що Віктор Лукашенко є підсанкційною особою у США, Канаді, Україні, Великій Британії та Швейцарії.

Свою посаду син кремлівського блазня обіймає з 26 лютого 2021 року.

Раніше фанати польської Легії залишили на трибунах лаконічне послання Алєксандру Лукашенку.