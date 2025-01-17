Сина білоруського диктатора Лукашенка переобрано на посаду голови НОК

Віктор Лукашенко продовжить виконувати функції голови НОК Білорусі після переобрання.

Про це повідомляє місцевий пропагандистський сайт.

На звітно-виборній Генеральній асамблеї організації свою посаду зберіг не тільки син диктатора Лукашенка, а й віцепрезидент НОК Білорусі Дмітрій Довгаленок.

Зазначимо, що Віктор Лукашенко займає свою посаду з 26 лютого 2021 року.

Ім'я функціонера фігурує у санкційних списках Канади, США, Великої Британії, України та Швейцарії.

Раніше фанати польської Легії залишили на трибунах лаконічне послання Алєксандру Лукашенку.