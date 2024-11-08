Лукашенко – х*й: фанати Легії розмістили базовані банери на матчі з Динамо Мінськ

Вболівальники польської Легії вивісили банери на адресу самопроголошеного президента Республіки Білорусь Алєксандра Лукашенка.

На одному з банерів було лаконічне послання "Лукашенко – х*й", на іншому виднівся надпис "Смерть Лукашенку та його посіпакам за знищення могил польських героїв". Зазначимо, що останніми роками в Білорусі регулярно паплюжать меморіали в пам’ять про польських військових.

На матчі також були присутні білоруські вболівальники. Їхній сектор був прикрашений біло-червоно-білими прапорами, які символізують боротьбу білоруської опозиції проти диктатури Лукашенка. Також вони закликали звільнити всіх політв’язнів у Білорусі та віддали шану білоруським добровольцям, які загинули в боях за Україну.

Легія перемогла Динамо Мінськ з рахунком 4:0 та піднялася на друге місце в турнірній таблиці Ліге конференцій. Після трьох турів "зелені" мають у своєму активі максимум очок (9) та залишаються єдиною командою турніру, яка не пропустила жодного голу. Динамо Мінськ, своєю чергою, опустилося на 34 позицію – у білорусів 0 пунктів та лише один забитий м’яч.