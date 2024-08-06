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Роджерс стала олімпійською чемпіонкою у метанні молота

Олександр Булава — 6 серпня, 22:41
Роджерс стала олімпійською чемпіонкою у метанні молота

Канадська легкоатлетка Кемрін Роджерс здобула золоту медаль в метанні молота на Олімпійських іграх 2024.

25-річна представниця Канади показала результат 76,97 м. Срібло здобула американка Аннетт Ечіканвоке (75.48), бронза в китаянки Чжао Цзє (74.27).

1. 🥇 Кемрін Роджерс (Канада) — 76,97 метра;

2. 🥈 Аннетт Ечіканвоке (США) — 75.48;

3. 🥉 Чжао Цзє (Китай) — 74.27.

Напередодні український метальник молота Михайло Кохан здобув бронзову медаль Олімпіади.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.

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