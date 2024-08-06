Роджерс стала олімпійською чемпіонкою у метанні молота
Канадська легкоатлетка Кемрін Роджерс здобула золоту медаль в метанні молота на Олімпійських іграх 2024.
25-річна представниця Канади показала результат 76,97 м. Срібло здобула американка Аннетт Ечіканвоке (75.48), бронза в китаянки Чжао Цзє (74.27).
1. 🥇 Кемрін Роджерс (Канада) — 76,97 метра;
2. 🥈 Аннетт Ечіканвоке (США) — 75.48;
3. 🥉 Чжао Цзє (Китай) — 74.27.
Напередодні український метальник молота Михайло Кохан здобув бронзову медаль Олімпіади.
Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.