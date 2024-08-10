Представниця України на Олімпіаді-2024 в брейкінгу Kate: В чвертьфіналі я переплутала порядок елементів

Українка Катерина Павленко (b-girl Kate) поділилася емоціями від свого виступу на Олімпійських іграх-2024.

Її слова наводить пресслужба НОК України.

"Зробила замість другого раунду третій, яким хотіла закінчувати батл. І потім у мене взагалі збилася програма. Не змогла згадати, що робити. Дещо складно було виступати проти Stefani, подруги по команді, тому що брейкінг передбачає агресивний стиль поведінки. Можливо тому в чвертьфіналі я переплутала порядок елементів, важко було налаштуватись", — сказала Павленко.

Брейкінг, або ж брейк-данс — це стиль вуличного танцю, він є частиною хіп-хоп культури. На Олімпіаді представлений вперше.

b-girl Kate задоволена тим, як провела час на іграх у Парижі-2024.

"Враження від олімпійського дебюту просто нереальні. Тут зібрався весь цвіт світового спорту, кожного дня навколо стає все більше Олімпійських чемпіонів. Приємно відчувати себе кращою з кращих", — поділилася спортсменка своїми емоціями від перебування в Олімпійському селищі.

Катерина родом з Харківщини, але тривалий час мешкає у США. Востаннє на Батьківщині b-girl Kate була рік тому.

"Чесно, я чомусь навіть зарядилася, коли туди приїхала. Просто побачити свій дім, рідних, друзів. Все дуже змінилося. Я виїжджала, коли ще не було війни. Я дуже люблю Харків. Було просто дуже боляче на це дивитися і на те, що люди до цього звикли. Харків — залізобетонний. Я захоплююся цими людьми, які там залишилися, живуть і не дають місту загинути", — зізналася вона.

У 1/8 фіналу Катерина поступилася представниці Китаю під першим номером посіву. Чемпіонкою у цій дисципліні стала японка Амі Ami Юаса.

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