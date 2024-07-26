Все, что нужно знать об Олимпийских играх 2024

Совсем скоро во Франции официально откроют XXXIII Игры Олимпиады. Чемпион рассказывает обо всем, что нужно знать, чтобы быть в курсе самых интересных событий и не упустить ничего важного.

Где пройдут и когда начнутся Олимпийские игры 2024

Главное спортивное событие четырехлетия состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия намечена на 26 июля, однако часть соревнований начнется на несколько дней раньше.

Соревнования будут проходить в том числе и в 16 городах по всей европейской части Франции: футбольные матчи пройдут в Тулузе, Марселе, Лионе, Ницце, Нанте и Сент-Этьене, а серфингисты покажут свое мастерство за 15700 километров от столицы Франции — на Таити — острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французская Полинезия.

Все арены в пригородах Парижа расположены не дальше 10 километров от олимпийского поселка. Некоторые известные исторические места будут принимать соревнования: район Эйфелевой башни — по пляжному волейболу, Версальский дворец – по конному спорту, Гран-Пале на Елисейских полях – по фехтованию и тхэквондо. Кроме того, корты, на которых ежегодно проходит Ролан Гаррос, будут принимать соревнования по теннису.

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Городами-кандидатами на проведение Игр, кроме Парижа, были Гамбург, Бостон, Будапешт, Рим и Лос-Анджелес. Париж уже принимал Олимпийские игры 1900 и 1924 годов. Причем сто лет назад прошли последние игры, которые проводил Пьер де Кубертен — президент Международного олимпийского комитета, возродивший Олимпиаду в конце XIX века. После завершения Игр 2024 года Париж станет вторым после Лондона городом, трижды принимавшим мероприятие.

Открытие Игр в Париже

День открытия Олимпийских игр 2024, 26 июля, обещает стать чрезвычайно зрелищным событием, поскольку впервые мероприятие пройдет на воде вместо традиционного олимпийского стадиона.

Программа Олимпиады-2024

В программу летней Олимпиады-2024 входят 32 вида спорта, охватывающие 306 соревнований. Дебютируют на Играх в Париже такие виды спорта как брейкинг, скалолазание, скейтбординг и серфинг. Такой шаг МОК направлен на повышение популярности события среди молодежи.

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Участники Игр во Франции

На Олимпийских играх 2024 в Париже примут участие 10 714 спортсменов со всех уголков мира. Это количество меньше, чем во время предыдущих Игр в Токио, где соревновались 11 092 атлета. Тем не менее эта Олимпиада точно войдет в историю, поскольку в Париже впервые будут бороться за медали одинаковое количество мужчин и женщин.

28 из 32 видов спорта на Играх будут гендерно равными — в соревнованиях примут участие как мужчины, так и женщины. На Олимпиаде разыграют 329 медалей: 157 соревнований для мужчин, 152 соревнования для женщин и 20 соревнований для разных полов.

Шесть из 205 национальных олимпийских комитетов, которые примут участие в соревнованиях, не имеют ни одной спортсменки, а будут представлены исключительно мужчинами. Это Белиз, Гвинея-Бисау, Ирак, Лихтенштейн, Науру и Сомали.

Украина на Олимпиаде-2024

На летней Олимпиаде-2024 Украину представят 140 спортсменов в 23 видах спорта. При этом лицензий у нас всего 124. К сожалению, это будет самое малое украинское представительство в истории Игр, в которых наше государство принимает участие начиная с 1996 года, если учесть летние Олимпиады.

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Размер государственных призовых для украинских спортсменов за золотую медаль составит 125 тысяч долларов, серебро оценивается в 100 тысяч, а бронза — в 80 тысяч условных единиц. Кстати, в Украине одни из самых высоких в мире призовых, особенно если сравнивать их с зарплатами в стране.

Кстати, впервые в истории Украина будет представлена на Играх в футболе. Украинская сборная под руководством Руслана Ротаня сыграет в одной группе с Аргентиной, Марокко и Ираком. Регламент соревнований предусматривает, что футболисты, участвующие в турнире, должны родиться после 1 января 2001 года, однако каждая сборная может внести в заявку до трех игроков старше этого возраста.

Логотип Игр

Логотип нынешних Игр бело-золотой и имеет три составляющие: золотую медаль, символ Франции Марианну и олимпийский огонь. Эти символы показывают лицо, олицетворяющее стремление организаторов поставить людей в центр Игр.

Талисман Олимпиады-2024

Традиционные фригийские колпаки Фриги являются официальными талисманами Олимпийских игр в Париже. Это красные антропоморфные шапки, которые считаются международным символом свободы. Во Франции красный конический головной убор с загнутым концом был элементом одежды бедных революционеров времен Великой Французской революции и эмблемой якобинцев.

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Также фригийский колпак стал символом свободы в США во время войны за независимость. Именно он изображен на флаге Нью-Йорка и печати американского Сената.

Олимпийские медали

Над дизайном медалей работал ювелирный дом Chaumet. Каждое из них украсили очищенным от краски шестиугольным фрагментом металла из Эйфелевой башни. Металл этот остался после последней реконструкции, вес куска металла с башни на одной медали — 18 граммов.

Диаметр каждой медали — 8 см, а вот вес отличается, в зависимости от пробы. Общий вес золотой награды — 529 грамм, серебряной — 525, бронзовой — 455. На обороте медалей изобразили греческую богиню победы Нику, Пантеон и олимпийские кольца, к которым в этом году также добавили изображения Эйфелевой башни.

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По краю награды выгравировали название вида спорта, дисциплины и события. Эти надписи сделали на французском языке. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей, однако в командных видах спорта медали получает большое количество людей, поэтому фактическое количество медалистов будет значительно больше. Всего изготовили 5084 медали.

Расписание соревнований

Календарь на каждый соревновательный день и всю летнюю Олимпиаду в Париже будет доступен на сайте Чемпион.

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Где смотреть Олимпийские игры

Официальным транслятором Парижа-2024 стало "Суспільне". Национальный вещатель покажет вживую не менее 200 часов соревнований Олимпийских игр. В цифровом вещании T2 соревнования будут транслировать региональные телеканалы и специализированный канал "Суспільне Спорт". Также трансляции будут доступны на вебсайте "Суспільне Спорт" и в эфире "Радио Проминь".

Сотранслятором летних Игр стала платформа MEGOGO. Онлайн-сервис в полном объеме покажет футбольный и баскетбольный турниры среди мужчин, теннис, бокс, борьбу и некоторые другие виды спорта. Кроме того, более 800 часов прямого эфира Олимпиады-2024 можно будет просмотреть на расширенной линейке телеканалов Eurosport, доступных подписчикам MEGOGO.