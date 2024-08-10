Японка Ami виграла перше золото в брейкінгу, кривдниця українки Kate стала третьою

Японка Амі "Ami" Юаса виграла перші в історії змагання з брейкінгу на Олімпійських іграх-2024.

У фіналі вона виявилася сильнішою за литовську спортсменку Домініку "Nicka" Баневич. Їх зустріч завершилася загальним рахунком 16:11 (6:3, 5:4, 5:4).

У матчі за бронзу кривдниця українки Катерини "Kate" Павленко, Лю "671" Ціньї з Китаю, виявилася сильнішою за нідерландку Індію "India" Сараджу з рахунком 19:8.

1. 🥇Амі "Ami" Юаса (Японія);

2. 🥈 Домініку "Nicka" Баневич (Литва);

3. 🥉 Лю "671" Ціньї (Китай).

Нагадаємо, груповий етап Павленко завершила на першому місці. Разом із нею в групі також була ще одна українка Анна Stefani Пономаренко, якій для виходу у чвертьфінал не вистачило лише 2 балів.

Брейкінг, або ж брейк-данс — це стиль вуличного танцю, він є частиною хіп-хоп культури. На Олімпіаді представлений вперше.

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