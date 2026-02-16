Британська лижниця розповіла, як через накладку на груди її ледь не дискваліфікували на Олімпіаді

Колишня гірськолижниця збірної Великої Британії Чеммі Олкотт поділилася резонансною історією з Зимових Олімпійських ігор 2010 у Ванкувері, де її ледь не усунули від участі через особливості екіпірування.

На подкасті The Sports Agents спортсменка розповіла, як перед Іграми вона виступала зі зламаними ребрами. Лікарі збірної Великобританії наполягли на виготовленні спеціальної синтетичної захисної пластини для грудної клітки. Однак через нюанси під час зняття мірок елемент виявився більшим за стандартні розміри.

" Я подумала: "У мене зламані ребра, і я не хочу знову отримати травму, а тепер у мене є ця нагрудна пластина, яка практично зроблена під виступи Леді Гаги!" – сказала Олкотт.

Коли спортсменка вийшла на старт, судді заборонили використовувати захист, мотивуючи це тим, що він не відповідає вимогам щодо аеродинаміки та циркуляції повітря. У підсумку Олкотт довелося відмовитися від пластини, попри ризик для здоров'я.

Британка виступила у Ванкувері в усіх п'яти дисциплінах гірськолижної програми, а найкращим її результатом стало 11-те місце у суперкомбінації.

Загалом Алкотт представляла Велику Британію на чотирьох зимових Олімпіадах (2002, 2006, 2010, 2014). До завершення кар'єри вона перенесла понад 40 переломів, а на Іграх-2014 у Сочі змагалася з металевим стрижнем у нозі після чергової травми.

Нагадаємо, 30 січня американська гірськолижниця Ліндсі Вонн під час етапу Кубку світу в Кранс Монтані (Швейцарія) порвала передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна. Попри настільки важку травму, 41-річна американка наважилася виступити на Олімпіаді, де ще раз упала.

Спортсменка вже перенесла кілька операцій, а попереду на неї чекає важка реабілітація.