Рекордсмен Олімпійських ігор розповів, чому нарешті може вважати себе справжнім чоловіком
Зірковий норвезький лижник Йоханнес Клебо визнав, що тепер вважає себе справжнім чоловіком, оскільки виграв на Олімпійських іграх марафон на 50 км.
Його слова цитує NBC.com.
"Я йшов на цю Олімпіаду з великою метою, а саме: я думав, що зможу здобути чотири золоті медалі. Сидіти тут із шістьма – це ще більш божевільно.
У Норвегії ми раніше казали, що ти не стаєш чоловіком, поки не виграєш забіг на 50 км, тому мати можливість зробити це на Олімпіаді – це досить круто. І я цим дуже пишаюся", – сказав він.
Найбільш пам'ятним виступом Клебо був класичний спринт серед чоловіків 10 лютого, коли він так швидко біг вгору по пагорбу, що відео з цього моменту переглянули мільйони людей. Для норвежця популярність цього відео означала, що більше людей могли зрозуміти швидкість цього виду спорту.
"Нам чудово бачити, що люди звертають увагу на лижні перегони", – додав він.
На Олімпіаді-2026 Клебо завоював 6 золотих медалей із 6 можливих і став найтитулованішим спортсменом у історії зимових Ігор.