Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Рекордсмен Олімпійських ігор розповів, чому нарешті може вважати себе справжнім чоловіком

Руслан Травкін — 26 лютого 2026, 14:34
Рекордсмен Олімпійських ігор розповів, чому нарешті може вважати себе справжнім чоловіком
Йоханнес Клебо
Facebook.com/officialjhk

Зірковий норвезький лижник Йоханнес Клебо визнав, що тепер вважає себе справжнім чоловіком, оскільки виграв на Олімпійських іграх марафон на 50 км.

Його слова цитує NBC.com.

"Я йшов на цю Олімпіаду з великою метою, а саме: я думав, що зможу здобути чотири золоті медалі. Сидіти тут із шістьма – це ще більш божевільно.

У Норвегії ми раніше казали, що ти не стаєш чоловіком, поки не виграєш забіг на 50 км, тому мати можливість зробити це на Олімпіаді – це досить круто. І я цим дуже пишаюся", – сказав він.

Читайте також :
Син мільйонера, онук геніального тренера. Клебо – найтитулованіший спортсмен в історії зимових Олімпіад

Найбільш пам'ятним виступом Клебо був класичний спринт серед чоловіків 10 лютого, коли він так швидко біг вгору по пагорбу, що відео з цього моменту переглянули мільйони людей. Для норвежця популярність цього відео означала, що більше людей могли зрозуміти швидкість цього виду спорту.

"Нам чудово бачити, що люди звертають увагу на лижні перегони", – додав він.

На Олімпіаді-2026 Клебо завоював 6 золотих медалей із 6 можливих і став найтитулованішим спортсменом у історії зимових Ігор.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Лижі Олімпійські ігри 2026 Йоганнес Клебо

Йоганнес Клебо

Клебо може спробувати свої сили у велоспорті
Королі зимових Ігор: хто виграв найбільше золотих медалей Олімпіади в історії
Шосте золото Клебо, домінування норвежців у марафоні. Підсумки лижного дня на Олімпіаді
Лижні гонки. Клебо став абсолютним чемпіоном Олімпіади-2026
Довгоочікувана перемога Шиффрін, десяте золото Клебо. Підсумки лижного дня на Олімпіаді

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік