Від світового золота до трьох робіт і OnlyFans: як зламалася та знову піднялася колишня зірка Олімпади

Богдан Войченко — 15 лютого 2026, 02:00
Instagram
Британська легенда шорт-треку Еліз Крісті розповіла про найважчі роки у своєму житті, саме про період, коли після гучної спортивної кар'єри їй довелося працювати в піцерії та заробляти на платформі для дорослого контенту.

Відома спортсменка дала інтервʼю для видання The Telegraph, яке не залишить нікого байдужим.

Ще у 2017 році Крісті була на вершині світу дворазова чемпіонка світу на дистанціях 1000 та 1500 метрів, головна надія Великої Британії на олімпійські медалі. Проте її кар'єра на зимових Іграх перетворилася на справжню драму. На Олімпіаді-2014 у Сочі Еліз дискваліфікували в трьох гонках. Через чотири роки на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані історія повторилася ще дві дискваліфікації та падіння в третій дисципліні.

Замість олімпійського тріумфу вона отримала хвилю критики та втрату фінансування. Попри це, спортсменка продовжувала тренуватися в надії відібратися на Ігри в Пекіні 2022 року. Але щоб просто вижити, їй довелося шукати звичайну роботу. Крісті влаштувалася до мережі ресторанів Pizza Hut, де, за її словами, одразу пояснила здивованим колегам:

"Я тут, щоб отримувати зарплату так само, як і ви".

Проте доля виявилася доволі жорстокою. На жаль, травма гомілкостопа зруйнувала її шанси виступити в Пекіні. У 31 рік вона завершила кар'єру. Без контрактів, без стабільного доходу і практично без заощаджень.

Після цього Крісті створила акаунт на платформі OnlyFans, де автори можуть публікувати контент для підписників, зокрема й дорослого характеру. За її словами, приблизно 700 підписників приносять близько п'яти тисяч фунтів стерлінгів.

"Мене й так роками поливали брудом за спорт, якому я віддала життя. Я подумалащо вони ще можуть сказати?"

Спортсменку підтримала лише частина знайомих, інші ж просто припинили спілкування і навіть заблокувала її номер. Як виявилося, найболючішим було навіть не це.

Після завершення кар'єри Крісті залишилася фактично ні з чим. Вона працювала одразу на трьох роботах, закінчувала зміну о третій ночі, спала годину в машині та їхала на іншу роботу. Майже не їла і практично не спала. Вона зізналася, що виглядала людиною, яка повністю втратила сенс життя.

Згодом Еліз пройшла реабілітацію, яка допомогла їй відновити свій моральний стан і стати на ноги. Тепер Крісті відкрито говорить про те, що живе з біполярним розладом, і визнає, що психологічно це був один із найважчих періодів у її житті.

Наразі колишня спортсменка продовжує заробляти пікантним контентом, веде заняття онлайн з фітнесу, мотивує людей на зміни, сама виховує доньку та веде активний спосіб життя.

Раніше повідомлялося, що канадська шорт-трекістка із Канади здобула срібло на Олімпіаді, маючи лише два пальці на лівій руці.

