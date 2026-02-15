Від світового золота до трьох робіт і OnlyFans: як зламалася та знову піднялася колишня зірка Олімпади

Британська легенда шорт-треку Еліз Крісті розповіла про найважчі роки у своєму житті, саме про період, коли після гучної спортивної кар'єри їй довелося працювати в піцерії та заробляти на платформі для дорослого контенту.

Відома спортсменка дала інтервʼю для видання The Telegraph, яке не залишить нікого байдужим.

Ще у 2017 році Крісті була на вершині світу – дворазова чемпіонка світу на дистанціях 1000 та 1500 метрів, головна надія Великої Британії на олімпійські медалі. Проте її кар'єра на зимових Іграх перетворилася на справжню драму. На Олімпіаді-2014 у Сочі Еліз дискваліфікували в трьох гонках. Через чотири роки на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані історія повторилася – ще дві дискваліфікації та падіння в третій дисципліні.

Замість олімпійського тріумфу вона отримала хвилю критики та втрату фінансування. Попри це, спортсменка продовжувала тренуватися в надії відібратися на Ігри в Пекіні 2022 року. Але щоб просто вижити, їй довелося шукати звичайну роботу. Крісті влаштувалася до мережі ресторанів Pizza Hut, де, за її словами, одразу пояснила здивованим колегам:

"Я тут, щоб отримувати зарплату так само, як і ви".

Проте доля виявилася доволі жорстокою. На жаль, травма гомілкостопа зруйнувала її шанси виступити в Пекіні. У 31 рік вона завершила кар'єру. Без контрактів, без стабільного доходу і практично без заощаджень.

Після цього Крісті створила акаунт на платформі OnlyFans, де автори можуть публікувати контент для підписників, зокрема й дорослого характеру. За її словами, приблизно 700 підписників приносять близько п'яти тисяч фунтів стерлінгів.

"Мене й так роками поливали брудом за спорт, якому я віддала життя. Я подумала – що вони ще можуть сказати?"

Спортсменку підтримала лише частина знайомих, інші ж просто припинили спілкування і навіть заблокувала її номер. Як виявилося, найболючішим було навіть не це.

Після завершення кар'єри Крісті залишилася фактично ні з чим. Вона працювала одразу на трьох роботах, закінчувала зміну о третій ночі, спала годину в машині та їхала на іншу роботу. Майже не їла і практично не спала. Вона зізналася, що виглядала людиною, яка повністю втратила сенс життя.

Згодом Еліз пройшла реабілітацію, яка допомогла їй відновити свій моральний стан і стати на ноги. Тепер Крісті відкрито говорить про те, що живе з біполярним розладом, і визнає, що психологічно це був один із найважчих періодів у її житті.

Наразі колишня спортсменка продовжує заробляти пікантним контентом, веде заняття онлайн з фітнесу, мотивує людей на зміни, сама виховує доньку та веде активний спосіб життя.

