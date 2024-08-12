Беленюк: 12 медалей — це достойний результат
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вважає, що Україна показала гідний результат на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.
Про це він розповів в Instagram.
"Oт і закінчилися Олімпійські ігри у Парижі. Вже вертаємося додому.
Хочу подякувати всім, хто завжди з нами поряд, хто вболіває, підтримує і розвиває боротьбу в Україні.
Зважаючи на непрості умови підготовки, повномасштабне вторгнення, зруйновану спортивну інфраструктуру, українські атлети вчергове проявили свою волю до перемоги та привезли на Батьківщину 12 медалей, вважаю це достойним результатом в поточних умовах", — сказав борець
Окремо борець висловив вдячність українським воїнам.
"Окрема вдячність силам оборони нашої держави, завдяки яким країна досі існує, а ми мали змогу змагатися на Іграх, представляючи, виборюючи й доносячи на увесь світ, що коїться в Україні й в яких умовах йшла підготовка до цих змагань", — зазначив Беленюк.
Нагадаємо, Жан на старті турніру переміг китайця Цянь Хайтао та казахстанця Нурсултана Турсинова, а в півфіналі поступився 22-річному представнику Ірану Алірезу Мохмадіпіані. У матчі за бронзу Беленюк здолав поляка Аркадіуша Кулинича (3:1).