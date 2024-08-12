Беленюк: 12 медалей — це достойний результат

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вважає, що Україна показала гідний результат на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це він розповів в Instagram.

"Oт і закінчилися Олімпійські ігри у Парижі. Вже вертаємося додому.

Хочу подякувати всім, хто завжди з нами поряд, хто вболіває, підтримує і розвиває боротьбу в Україні.

Зважаючи на непрості умови підготовки, повномасштабне вторгнення, зруйновану спортивну інфраструктуру, українські атлети вчергове проявили свою волю до перемоги та привезли на Батьківщину 12 медалей, вважаю це достойним результатом в поточних умовах", — сказав борець