Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Беленюк: 12 медалей — це достойний результат

Олександр Булава — 12 серпня, 12:47
Беленюк: 12 медалей — це достойний результат

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вважає, що Україна показала гідний результат на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це він розповів в Instagram.

"Oт і закінчилися Олімпійські ігри у Парижі. Вже вертаємося додому.

Хочу подякувати всім, хто завжди з нами поряд, хто вболіває, підтримує і розвиває боротьбу в Україні.

Зважаючи на непрості умови підготовки, повномасштабне вторгнення, зруйновану спортивну інфраструктуру, українські атлети вчергове проявили свою волю до перемоги та привезли на Батьківщину 12 медалей, вважаю це достойним результатом в поточних умовах", — сказав борець

Окремо борець висловив вдячність українським воїнам.

"Окрема вдячність силам оборони нашої держави, завдяки яким країна досі існує, а ми мали змогу змагатися на Іграх, представляючи, виборюючи й доносячи на увесь світ, що коїться в Україні й в яких умовах йшла підготовка до цих змагань", — зазначив Беленюк.

Нагадаємо, Жан на старті турніру переміг китайця Цянь Хайтао та казахстанця Нурсултана Турсинова, а в півфіналі поступився 22-річному представнику Ірану Алірезу Мохмадіпіані. У матчі за бронзу Беленюк здолав поляка Аркадіуша Кулинича (3:1).

Жан Беленюк Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Жан Беленюк

Беленюк відреагував на ігнор з боку Гутцайта
Гутцайт привітав усіх українських медалістів, окрім Беленюка
Семен Новіков: Зміна громадянства — зрада? Для мене це окей
Срібло Насібова і бронза Беленюка: підсумки виступу українських спортсменів 8 серпня
Беленюк: Слава Богу, що хоч бронзу виграв

Останні новини